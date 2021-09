Timberland e Moto Guzzi lanciano collezione speciale

ROMA - Moto Guzzi e Timberland hanno costruito la loro reputazione in settori diversi, ma condividono un heritage comune fatto di esperienza artigianale, originalita' e qualita' superiore. Timberland e' conosciuto in tutto il mondo dal 1973 per i suoi stivali, scarpe, abiti e attrezzature da lavoro. Moto Guzzi produce motociclette di alta qualita' e le fa correre dal 1921. Per celebrare il 100° anniversario di Moto Guzzi, i due marchi hanno collaborato per lanciare una collezione limitata che include stivali, una giacca di pelle, pantaloni e t-shirts. Gli stivali da uomo includono due modelli Earthkeepers Original Leather 6-Inch e uno stivale Waterproof Winter Extreme Super Race realizzato con fodere in GORE-TEX e suola Vibram. In linea con la visione del marchio per un futuro piu' verde, Timberland porta l'eco-innovazione in entrambi i modelli. La pelle Better Leather proviene da una conceria classificata Silver dal Leather Working Group per le sue pratiche di gestione di acqua, energia e rifiuti. Le fodere in tessuto ReBOTL contengono almeno il 50% di plastica riciclata. La gamma di abbigliamento comprende una giacca da uomo in pelle, anch'essa realizzata con pelle Better Leather. Presenta un design "Action Back" per facilitare la presa e i movimenti, robusti pannelli in tessuto CORDURA ECO realizzati con il 48% di plastica riciclata e il logo Moto Guzzi trapuntato sulla schiena. Felpe, t-shirts e pantaloni in denim completano la collezione. Tutti i capi che contengono cotone sono realizzati con cotone proveniente da coltivazioni biologiche. La collezione Timberland x Moto Guzzi sara' disponibile online su timberland.it e in alcuni negozi selezionati a partire dal 1° settembre 2021. . sat/com 01-Set-21 16:00