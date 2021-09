Ds Automobiles diventa un brand 100% elettrico

ROMA - DS Automobiles, il marchio premium all'avanguardia di Stellantis, diventera' elettrico al 100% per anticipare i cambiamenti ad ampio raggio nell'industria automobilistica. Ogni modello dal 2019 e' stato elettrificato e ogni nuovo modello lanciato da DS Automobiles sara' solo elettrico al 100% a partire dal 2024. DS Automobiles inaugurera' il primo progetto 100% elettrico di Stellantis basato sulla piattaforma STLA MEDIUM. "L'industria automobilistica sta vivendo una trasformazione la cui ampiezza e velocita' non hanno precedenti. In qualita' di pioniere, DS Automobiles ha anticipato questo cambiamento ponendo l'elettrificazione al centro della sua strategia. I prossimi sviluppi nella legislazione e nell'ecosistema dei veicoli elettrici forniscono opportunita' che vogliamo offrire ai nostri clienti che gia' apprezzano la nostra gamma elettrificata. Ho preso la decisione di accelerare lo sviluppo per creare una nuova arte del viaggio 100% elettrico, apprezzabile in termini di divertimento alla guida e competitiva in termini di qualita' e prestazioni; una nuova arte del viaggio, costantemente High-Tech e allo stesso tempo raffinata. E' un piano audace che prendera' forma a partire dal 2024", afferma Beatrice Foucher, Ceo di DS Automobiles. Sin dal suo lancio, DS Automobiles ha messo l'elettrificazione al centro della sua strategia con una gamma 100% elettrificata fin dal 2019. Con DS 3 Crossback E-Tense 100% elettrica, DS 4 E-Tense ibrida plug-in, DS 7 Crossback E-Tense e DS 9 E-Tense con una potenza compresa tra 225 e 360 cavalli, ogni DS viene offerta con un'unita' di potenza elettrificata. Nel 2020 DS Automobiles e' stato il marchio multi-energy leader in Europa con le piu' basse emissioni medie di CO2 (83,1 g/km), grazie alla sua gamma elettrificata (che ha totalizzato il 30% delle immatricolazioni). Il marchio diventa elettrico al 100% e continua il suo coinvolgimento nella Formula E. Primo produttore premium a prendere parte a questa disciplina, DS Automobiles e' l'unico marchio ad aver vinto due titoli consecutivi Team e Piloti. DS Automobiles ha gia' rinnovato la sua partecipazione fino al 2026 e ha iniziato lo sviluppo di una nuova generazione di monoposto piu' potenti ed efficienti. Questo laboratorio tecnico consentira' una continua evoluzione anche dei modelli di serie. Dal 2024, DS Automobiles rafforzera' la sua offerta vendendo una versione 100% elettrica di DS 4, quindi svelera' un nuovo design, lanciando il primo programma 100% elettrico di Stellantis basato sulla piattaforma STLA MEDIUM. Dotato di una batteria ad alta capacita' fino a 104 kWh per un'autonomia di 700 chilometri, questo futuro modello offrira' una tecnologia e una raffinatezza straordinarie, con caratteristiche tecniche perfette per i clienti di DS Automobiles. Oltre a questo sviluppo di propulsori, DS Automobiles sta lavorando per ridurre l'impronta di carbonio industriale anche a livello della produzione, come parte dell'approccio ecosostenibile intrapreso da Stellantis. La ricerca piu' ambiziosa continua, nell'ambito della strategia di transizione energetica, anche attraverso lo sviluppo di materiali innovativi. . sat/com 01-Set-21 17:15