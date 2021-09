Lega vota contro obbligo Green Pass, Letta "Così fuori da maggioranza"

ROMA - Botta e risposta tra la Lega e il segretario del Pd Enrico Letta dopo che il Carroccio ha votato contro l'obbligo della certificazione obbligatoria in commissione Affari sociali della Camera. "Stigmatizzo la scelta della Lega - afferma Letta alla festa dell'Unità a Bologna - che con i voti in Commissione alla Camera contro il green pass ha deciso proprio nella giornata di oggi di fare una scelta che la pone di fatto fuori dalla maggioranza e quindi chiedo un chiarimento politico". "Quello che è successo e sta succedendo - spiega - oggi pomeriggio alla Camera, dove alla Commissione Affari Sociali la Lega di fatto è uscita dalla maggioranza, ha votato contro il green pass, contro anche il voto che la Lega aveva dato in Consiglio dei ministri dimostra una situazione intollerabile". Per Letta "c'è bisogno di responsabilità da parte di tutte le forze politiche, che devono essere le prime a dare il segno positivo, di unità perché il nostro Paese in questo momento funzioni e tutte le cose funzionino". La replica da fonti della Lega: "È Letta che vive fuori dal mondo! Chiedere tamponi salivari gratuiti per gli italiani è buon senso, perché dire di no? Chiedere garanzie per lavoratori e imprenditori, chiedere la scuola per tutti gli studenti, difendere lavoratrici e lavoratori, poliziotti e insegnanti, è buon senso. Su 900 emendamenti migliorativi presentati dalla Lega ne verranno accolti, forse, 2. PD e 5Stelle ragionano come se al governo ci fosse ancora Conte ma, per fortuna, adesso c'è Draghi". . cin/mgg/red 01-Set-21 20:44