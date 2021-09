DS protagonista con la gamma E-Tense al 78° Open d'Italia di golf

DS Automobiles e' Main Sponsor della Federazione Italiana Golf e Title Sponsor del 78° Open d'Italia, a Roma dal 2 al 5 settembre. Si tratta del piu' importante appuntamento golfistico a livello nazionale, autentica vetrina di un universo in cui eleganza e sportivita' si sovrappongono senza soluzione di continuita'. Nello storico Marco Simone Golf & Country Club, la gamma E-Tense sara' protagonista con l'elegante berlina DS 9 E-Tense, il dinamico SUV Ibrido Plug-In DS 7 Crossback E-Tense e il SUV compatto full Electric DS 3 CROSSBACK E-Tense. All'evento sportivo partecipa anche l'ultima novita' in arrivo a breve sul mercato italiano, DS 4 E-Tense, alla sua prima uscita su un campo da golf. L'evento, che si svolge in un contesto 'green', e' l'occasione perfetta per DS Automobiles per annunciare che diventera' un brand full electric. A partire dal 2024, infatti, il brand premium francese lancera' esclusivamente modelli con motorizzazione 100% elettrica. Tutti i modelli DS Automobiles esibiscono una personalita' che riesce a distinguersi, gratificando chi apprezza la cura nei dettagli, come per gli abitacoli che sfoggiano materiali pregiati e lavorazioni artigianali in grado di rappresentare tutta la raffinatezza e il savoir faire parigino del brand. Le sofisticate lavorazioni si sovrappongono a tecnologie di ultima generazione, espressione di uno dei volti piu' green del panorama automotive. DS Automobiles vanta infatti gia' oggi una gamma interamente elettrificata, con l'ibrido plug-in in grado di consentire fino a 58 km di autonomia a zero emissioni, oppure il 100% elettrico DS 3 Crossback E-Tense che offre un'autonomia di 320 Km e zero emissioni di CO2. La visione strategica del brand premium francese presenta gia' oggi in showroom quella che per altri costruttori rimane una promessa futura. Le parole di Eugenio Franzetti, Managing Director DS Automobiles Italia, sono chiare in questo senso: "DS Automobiles ha nel suo DNA l'elettrificazione e una visione pionieristica della mobilita' che ci porta oggi ad annunciare che a partire dal 2024 i nuovi modelli in lancio saranno esclusivamente elettrici e che dal 2025 tutti i modelli in gamma saranno al 100% elettrificati. In pochi anni abbiamo costruito un brand che oggi ha la credibilita' che gli permette di essere Title Sponsor di un evento sportivo di portata internazionale. La nostra partecipazione al 78° Open D'Italia di Golf e' il contesto perfetto per presentarci al mondo 'green' da veri protagonisti. Il futuro della mobilita' per noi comincia oggi e sara' un futuro full electric!". . tvi/com 03-Set-21 14:56