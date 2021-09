Letta "Il Governo completi la legislatura"

CERNOBBIO (COMO) - "Il Governo deve durare fino alla fine della legislatura". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, al Forum Ambrosetti a Cernobbio. "Combatto per due grandi obiettivi - ha aggiunto -: rendere permanente il meccanismo degli eurobond inserito nel Next Generation Eu e sostenere Draghi e Franco nel negoziato difficile sul nuovo e futuro patto di stabilità, ce la giochiamo bene con l'autorevolezza di Draghi e di un Governo forte". "Sosteniamo il governo Draghi convintamente nell'estensione del green pass e degli obblighi vaccinali dove è necessario", ha sottolineato Letta. "Dobbiamo essere tutti seri, tutti responsabili, e nessuno giochi: non si può essere per il green pass e contro, si dicano parole di chiarezza", ha proseguito. . sat/red 05-Set-21 12:18