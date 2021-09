Bmw Motorrad presenta Vision AMBY, un concept tra moto e bici

BMW Motorrad con Vision AMBY, un concept completamente nuovo a meta' tra la bicicletta e la motocicletta, apre nuove possibilita' per la mobilita' urbana del futuro. E' uno dei cinque diversi Concept Vehicle che il BMW Group utilizzera' alla IAA Mobility 2021 di Monaco per mettere in mostra la sua visione innovativa della mobilita' urbana. Sotto il cappello della mobilita' elettrica, della digitalizzazione e della sostenibilita', questi cinque concept pionieristici formano un mix di mobilita' versatile e sostenibile su due e quattro ruote che viene incontro ad una gamma molto varia di esigenze di mobilita'. AMBY sta per "Adaptive Mobility". La BMW Motorrad Vision AMBY e la BMW i Vision AMBY interpretano le diverse sfaccettature della mobilita' urbana adattiva su due ruote. Entrambi i veicoli sono alimentati elettricamente con tre livelli di velocita' per diversi tipi di percorso. L'azionamento permette fino a 25 km/h su piste ciclabili, fino a 45 km/h su strade urbane e fino a una velocita' massima di 60 km/h su strade a piu' corsie e fuori citta'. Per poter viaggiare a velocita' piu' elevate, tuttavia, sono necessari un casco, targa e la relativa patente di guida. Mentre il BMW i Vision AMBY come Pedelec ad alta velocita' richiede una pedalata costante per ottenere l'azionamento del sistema elettrico, nella BMW Motorrad Vision AMBY viene azionato attraverso la manopola dell'acceleratore e sono presenti delle pedane al posto dei pedali, come in una moto. Le modalita' di velocita' a disposizione del pilota sono memorizzate nell'app sullo smartphone che si collega al rispettivo veicolo Vision AMBY. E' possibile selezionare manualmente il livello di velocita', cosi' come il rilevamento della strada per mezzo della tecnologia di geofencing, permettendo cosi' la regolazione automatica della velocita' massima. Attualmente non c'e' regolamentazione sulla limitazione automatica della velocita'; l'idea che sta dietro al concept dei veicoli AMBY e' infatti quella di stimolare lo sviluppo di una legislazione che possa regolamentare questo tipo di tecnologia. In questo modo, il BMW Group dimostra la volonta' futura di continuare a fornire opzioni di mobilita' nelle grandi citta' offrendo soluzioni innovative. "La BMW Motorrad Vision AMBY ci porta in un nuovo territorio. Per noi, l'attenzione e' sul comportamento degli utenti - la domanda e': come vorranno muoversi i clienti in futuro? Cosa si aspettano dal loro veicolo? Questo e' stato il punto di partenza delle nostre riflessioni. Il nostro obiettivo era quello di sviluppare un veicolo estremamente emozionale per la mobilita' intelligente in citta' e nei dintorni, che offrisse la massima liberta'" spiega Edgar Heinrich, Head of Design BMW Motorrad. "BMW Motorrad Vision AMBY permette davvero ai nostri clienti di vivere la vita urbana in un modo completamente nuovo, di coprire le distanze in modo piu' flessibile e di 'liberarsi' dalla citta' di tanto in tanto. Allo stesso tempo, BMW Motorrad porta avanti con coerenza la sua strategia di elettromobilita' per gli agglomerati urbani. E' un'affascinante introduzione al mondo di BMW Motorrad che promette anche il massimo piacere di guida" conclude Edgar Heinrich. . tvi/com 07-Set-21 15:15