Mark Adams, Vice President Design Opel, e' Eurostar 2021

Il Vice President Design di Opel Mark Adams e' una delle Eurostar 2021. La rivista specializzata Automotive News Europe, ha scelto ancora una volta i 17 decision-maker piu' dinamici dell'anno del settore automotive. I vincitori del premio si sono incontrati ieri sera nel corso di un evento collaterale del Salone Internazionale dell'Automobile (IAA) di Monaco di Baviera. Mark Adams e' stato premiato per il moderno design del nuovo Opel Mokka. Ecco la motivazione di Automotive News Europe: "Grazie a un SUV compatto come Opel Mokka, Mark Adams e il suo team hanno avviato il radicale rinnovo del design di Opel. Presentando Opel Mokka, la Casa lo ha descritto come una vettura che non passera' inosservata e che cambiera' la percezione del marchio". Quella di quest'anno e' la 24a edizione dei premi Eurostars destinati ai leader del settore. "I 17 premiati hanno superato sfide professionali e personali senza precedenti durante la pandemia e dopo di essa. La flessibilita' e il talento che hanno dimostrato in tempi cosi' difficili sono degni di nota. Stanno contribuendo a portare il settore automotive in una nuova epoca con soluzioni profittevoli", ha dichiarato Luca Ciferri, Associate Publisher & Editor di Automotive News Europe. . tvi/com 08-Set-21 14:30