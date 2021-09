Green pass, Meloni "Misura vessatoria e inutile"

ROMA - "Ci stiamo opponendo con gli strumenti della democrazia. Sul green pass stiamo convincendo qualcuno della maggioranza. Il green pass è una misura vessatoria e inutile, ma che serve al governo a introdurre surrettiziamente l'obbligo vaccinale. Se vogliono mettere l'obbligo vaccinale devono avere il coraggio di prendersi la responsabilità. Se lo vuoi introdurre lo fai. Il vaccino non sembra in grado di fermare il contagio, ma di non aggravare la malattia". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ospite di Tg2 Post. . tai/mgg/red 08-Set-21 22:30