Covid, in calo incidenza e Rt ma salgono i ricoveri

ROMA - Scende l'incidenza settimanale del Covid-19 a livello nazionale: 64 per 100.000 abitanti dal 30 agosto al 5 settembre, rispetto 74 per 100.000 abitanti nella settimana precedente. E' quanto emerge dalla bozza del monitoraggio della cabina di regia. L'incidenza rimane al di sopra della soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti. Nel periodo 18 - 31 agosto 2021 l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici e' stato pari a 0,92, al di sotto della soglia epidemica e in diminuzione rispetto alla rilevazione precedente. Dal monitoraggio emerge anche una diminuzione dell'indice di trasmissibilita' basato sui casi con ricovero ospedaliero. La elevata proporzione di soggetti giovani e asintomatici evidenziata dai dati epidemiologici pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanita' va considerata nella lettura di queste stime di trasmissibilita'. Il tasso di occupazione in terapia intensiva e' ancora in lieve aumento al 6,2% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute), con il numero di persone ricoverate in aumento da 544 (31/08/2021) a 563 (7/09/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta leggermente al 7,4%. Il numero di persone ricoverate in queste aree e' in aumento da 4.252 (31/08/2021) a 4.307 (7/09/2021). "Una piu' elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti con maggiore trasmissibilita' - sottolinea la cabina di regia -. E' opportuno realizzare un capillare tracciamento e contenimento dei casi, mantenere elevata l'attenzione ed applicare e rispettare misure e comportamenti per limitare l'ulteriore aumento della circolazione virale". . sat/red 10-Set-21 10:15