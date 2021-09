Covid: allerta Aifa per antivirale al posto del vaccino

ROMA - Si chiama Parvulan ed è un farmaco indicato per il trattamento dell’Herpes Zoster, illegale in Italia, ma viene utilizzato in sostituzione del vaccino Anticovid. Lo segnala l’Aifa in un parere della Commissione tecnico scientifica, pubblicato sul suo sito. Il farmaco, usato per il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, non è autorizzato. L'allerta è scattato in seguito all’aumento di richieste sospette di importazione. «L'utilizzo del medicinale nella profilassi del Sars-CoV-2, si spiega nel parere «non è sostenuto dalle benché minime evidenze di efficacia e sicurezza» ed è «un potenziale pericolo per la salute delle persone».