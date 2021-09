Minacce a Speranza, Migliore (Fiaso) "Fatto deplorevole"

ROMA - "Esprimiamo allarme e sconcerto per le minacce di cui e' stato bersaglio il Ministro della Salute, Roberto Speranza. L'invio di messaggi intimidatori, contenenti anche esplicite minacce di morte, al ministro della Salute, rappresenta un fatto deplorevole, ancor di piu' perche' rivolti all'istituzione che si spende quotidianamente per tutelare la salute dei cittadini. A lui va la nostra solidarieta'". Cosi' Giovanni Migliore, presidente di FIASO, la Federazione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, a proposito delle minacce di morte ricevute via e-mail da Speranza. . fsc/com 10-Set-21 15:43