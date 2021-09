L'Active Suspension Control di serie sulla nuova 508 PSE

MILANO - La nuova 508 Peugeot Sport Engineered rappresenta il primo modello di una nuova generazione di auto prestazionali della Casa del Leone che declinano il concetto di Neo-Performance, grandi prestazioni ma con bassissimo impatto ambientale. Questa versione speciale della ammiraglia PEUGEOT e' stata curata da Peugeot Sport, la divisione che si occupa da decenni delle vetture che corrono nelle competizioni in tutto il mondo ed e' dotata di un powertrain ibrido plug-in: il sofisticato sistema propulsivo e' affiancato da tecnologie sviluppate per supportare un nuovo livello prestazionale e che sfruttano la lunga esperienza maturata dalla Casa nel motorsport. Uno degli elementi piu' importanti di un'auto e' il sistema sospensivo. Ancor piu' importante in una gran turismo come la Nuova 508 PSE, capace di elevatissime prestazioni. La nuova punta di diamante del Leone adotta di serie l'Active Suspension Control, un sistema di gestione elettronica degli ammortizzatori che permette di avere un setup ideale di smorzamento in funzione delle condizioni di guida e delle preferenze del guidatore e che permette di avere un'auto su misura. . tvi/com 13-Set-21 17:02