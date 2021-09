CNH Industrial, per Iveco Group il CFO arrivera' da Pirelli

TORINO - Cnh Industrial annuncia la nomina nel Senior Leadership Team di Iveco Group, la Societa' precedentemente indicata come business "On-Highway" di CNH Industrial, che iniziera' a operare in via autonoma verso l'inizio del 2022. Francesco Tanzi entrera' a far parte della Societa' a partire dal 1° gennaio 2022, per poi assumere il ruolo di Chief Financial Officer di Iveco Group non appena lo scorporo sara' effettivo. Tanzi lascia l'attuale posizione di Chief Financial Officer presso il produttore internazionale di pneumatici Pirelli, ruolo che ha ricoperto per 12 anni, per assumere il nuovo incarico. "Creare il nuovo team manageriale senior per Iveco Group e' un compito entusiasmante, dal momento che siamo all'opera per formare la squadra migliore" ha dichiarato Gerrit Marx, l'attuale President Commercial & Specialty Vehicles di CNH Industrial e Chief Executive Officer designato di Iveco Group. . jp/tvi/red 14-Set-21 15:51