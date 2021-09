Fiat 500X Dolcevita, anche le versioni Cross e Sport ora sono open air

TORINO - Dopo il successo delle serie speciali di lancio esclusive Yacht Club Capri e Dolcevita Launch Edition, ispirate al mondo della nautica di lusso e alla Dolce Vita, la proposta open air "Dolcevita" con capote soft-top di 500X approda anche sugli allestimenti Cross e Sport, versioni top di gamma del crossover italiano. Il soft top in tela "Dolcevita" si apre con un solo tocco in 15 secondi, anche durante la guida e sino a 100 km/h, ed e' progettato per mantenere immutata la capacita' di carico del bagagliaio; garantire buona visibilita' e al contempo un'esperienza open air anche per i passeggeri posteriori. Disponibile nei colori nero, grigio e rosso, da abbinare ai 10 colori di carrozzeria in gamma, questa elegante capote e' dedicata a chi cerca l'esperienza di guida a cielo aperto, con vento nei capelli, ma non vuole rinunciare alla versatilita' di un crossover di tendenza come 500X. 500X Cross e Sport con soft top "Dolcevita" affiancano da oggi le versioni d'esordio, lanciate meno di due mesi fa. La Yacht Club Capri, nel colore del mare, nata in collaborazione con uno dei piu' esclusivi Yacht Club italiani, e' equipaggiata con capote blu e dettagli blu come la "linea di bellezza" e i cerchi da 18". All'interno i confortevoli ed eleganti sedili bianchi Soft Touch ispirati al mondo nautico e, disponibile come optional, la plancia in legno anch'essa ispirata alle imbarcazioni di alto lignaggio. E la Dolcevita Launch Edition, che si distingue per la preziosa livrea esterna in tinta Bianco Gelato, arricchita da dettagli cromati e satinati su baffo anteriore, paraurti e specchietti e dalla "linea di bellezza" argentata che corre lungo tutto il perimetro della vettura. I cerchi ruota sono in lega da 18" con dettagli blu. All'interno, sofisticate sedute bianche Soft Touch, che richiamano i materiali utilizzati in nautica, l'elegante cruscotto bianco con dettagli cromati sul pomello cambio e tappeti specifici. La gamma motori si compone di due propulsori a benzina - i Firefly da un litro e 120 CV e 1,3 litri da 150 CV - e due diesel Multijet da 1,3 litri e 95 CV e 1,6 da 130 CV. A inizio 2021 il brand FIAT ha completamente rinnovato la Famiglia 500, inclusa la 500X la cui gamma ora e' composta da quattro allestimenti, ciascuno con peculiarita' estetiche specifiche e un equipaggiamento ricco di contenuti. La versione Cult, caratterizzata da una palette di colori vivaci abbinata internamente ai nuovi tessuti dei sedili blu con monogramma FIAT stampato sulla parte centrale della seduta, e la plancia dedicata nel nuovo colore "Techno" blu. L'allestimento Connect e' studiata per chi vuole rimanere sempre connesso. Di serie il sistema infotainment Uconnect da 7" con radio DAB e Apple CarPlayTM e Android AutoTM. Nuovi i sedili "Flashy" neri con volante in techno pelle e i cerchi in lega da 17". Fanno parte della dotazione, inoltre, i vetri oscurati, fendinebbia e LED DRL. La 500X, nell'allestimento Cross, coniuga dinamismo e personalita' da crossover italiano, pensato per evadere dal traffico e affrontare emozionanti avventure fuori citta'. Su questa versione esordiscono nuovi sedili con fascia centrale con trama Camouflage e inserti in vinile e, di serie, i cerchi in lega da 18", le barre sul tetto, l'aria condizionata automatica e i sensori di parcheggio. Il top di gamma e' rappresentato dall'allestimento Sport, che si contraddistingue per un look esclusivo e inconfondibile, con cerchi in lega da 18" in nero brunito lavorato, minigonne laterali, spoiler posteriore, nuovi sedili sportivi in tessuto nero con logo 500 rosso, climatizzatore automatico, nuova plancia Titanio opaca, TFT da 7" e fendinebbia. Con Leasys e' possibile guidare la 500X Dolcevita scegliendo tra Leasys Miles e Noleggio Chiaro, la formula di noleggio a lungo termine piu' adatta alle tue esigenze di guida. Leasys Miles e' l'innovativa soluzione di noleggio "pay per use", che risponde alle esigenze di chi utilizza l'auto con basse percorrenze annuali e vuole godersi il piacere di guida senza pensare alla gestione dell'auto. Ha una durata di 48 mesi e si caratterizza per un canone mensile vantaggioso, a cui si aggiunge una quota variabile calcolata in base ai chilometri effettivamente percorsi. E i primi 1.000 km sono gia' inclusi nel canone. E' inoltre possibile arricchire il noleggio base con ulteriori servizi di assistenza e coperture assicurative. Noleggio Chiaro, invece, e' la formula pensata per privati, liberi professionisti e piccole e medie imprese che consente di noleggiare a lungo termine conoscendo sin da subito il prezzo d'acquisto dell'auto a fine noleggio. Un canone mensile fisso e tutti i servizi inclusi. FCA Bank e' partner del brand FIAT e supporta il lancio della nuova versione Dolcevita della 500X. Chi desidera sceglierla e mettersi subito al volante, potra' beneficiare, durante la fase di lancio, di uno specifico vantaggio aggiuntivo di 2.000 Euro, proposto su tutte le soluzioni finanziarie promozionali di FCA Bank. In particolare, il cliente potra' accedere alla 500X Dolcevita con una rata a partire da 345 Euro al mese e avra' la possibilita' di iniziare a pagare a Marzo 2022, oltre al vantaggio aggiuntivo dei 2.000 Euro. Il tutto con un finanziamento rateale tradizionale. . tvi/com 15-Set-21 11:14