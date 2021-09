Ferrero, siglato l'accordo per il premio obiettivi 2019/2020

ROMA - La Direzione Aziendale di Ferrero ha incontrato le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e il Coordinamento sindacale Ferrero delle RSU e delle Rappresentanze Sindacali della Rete Commerciale. L'incontro si è svolto in modalità videoconferenza e ha permesso la partecipazione da remoto dei delegati e dei responsabili sindacali territoriali e regionali delle sedi Ferrero interessate. L'incontro, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ha consentito alle Parti di analizzare gli andamenti di mercato, le prospettive produttive aziendali, i programmi di investimento per gli stabilimenti e le unità aziendali italiane, le tendenze occupazionali nonché le iniziative previste dal vigente Accordo Integrativo Aziendale. "In un anno caratterizzato ancora dagli effetti della pandemia Covid 19 - si legge in una nota -, l'attenta attuazione di tutte le misure di sicurezza previste dalla legislazione e dai protocolli nazionali, ha consentito a tutti i dipendenti di lavorare in piena sicurezza; L'Azienda e le Organizzazioni sindacali hanno espresso piena soddisfazione per tutte le attività fatte a garanzia della tutela e sicurezza dei lavoratori". Inoltre, sulla base di quanto convenuto nell'Accordo Integrativo Aziendale, nel corso dell'incontro si sono esaminati gli andamenti gestionali aziendali e si è determinata la cifra di PLO (premio legato ad obiettivi) per l'esercizio 2020/2021. L'importo massimo raggiungibile, per l'anno in corso, è di 2.320 euro lordi. Circa 6.000 dipendenti riceveranno in busta paga a ottobre 2021 una media di circa 2.200 euro (leggermente variabile rispetto alla sede di lavoro). L'importo è determinato dall'andamento di due parametri: il risultato economico, unico per tutta l'azienda (che concorre a determinare il 30% del premio), e il risultato gestionale (70% del premio) legato all'andamento specifico di ogni stabilimento/area. Per questo i premi risultano leggermente differenti a seconda delle sedi: Alba, 2.201,99 euro lordi; Aree e depositi, 2.157,87 euro lordi; Balvano, 2.211,73 euro lordi; Pozzuolo, 2.220,39 euro lordi; S.Angelo 2.325,85 euro lordi; staff 2.207,60 euro lordi. . sat/com 15-Set-21 16:36