C3 sostiene la strategia di espansione internazionale di Citroën

Citroën rafforza la propria dimensione internazionale e presenta Nuova C3, una berlina versatile, lunga meno di 4 metri, che permettera' alla Marca francese di espandersi in India e di consolidare la sua presenza in Sud America. Nuova C3 e' il primo modello di una famiglia di tre veicoli a vocazione internazionale, sviluppati e prodotti in India e Sud America, che saranno commercializzati in queste due regioni nei prossimi tre anni. E' una berlina moderna, progettata per soddisfare le esigenze e le condizioni stradali di queste due regioni, e offre comfort e connettivita' a quei clienti che guardano al futuro, che cercano serenita' e che vogliono distinguersi. Esprime forza e carattere e si adatta a ogni terreno ispirandosi ai SUV con la sua altezza da terra, il cofano rialzato e la posizione di guida elevata. A livello di comfort, nulla e' stato lasciato al caso: oltre al comfort tipico di Citroën, l'abitabilita' e' ai massimi livelli del mercato e la sua progettazione intelligente facilita la vita quotidiana, in particolare con soluzioni specifiche per l'alloggiamento degli smartphone, collegabili a un touch screen XXL da 10". Commercializzata nel primo semestre 2022, Nuova C3 proporra' un'esperienza inedita al cliente con l'introduzione di servizi innovativi e l'apertura di un sito di vendita on-line dedicato, in base ai mercati. "Assicurare il futuro di Citroën richiede una maggiore presenza internazionale, rafforzando la nostra presenza in tutti i mercati in cui siamo presenti, come il Sud America, il Medio Oriente, l'Africa, l'Asia e la Cina, e aprendoci ad altri come l'India, che diventera' presto il terzo mercato mondiale. Per raggiungere quest'obiettivo, stiamo realizzando un ambizioso piano prodotto, che prevede il lancio di 3 modelli a vocazione internazionale in 3 anni. Questi modelli sono progettati, sviluppati e prodotti in regioni strategiche e hanno tutta l'identita' Citroën in termini di stile e serenita' a bordo. Nuova C3 e' una leva fondamentale di questa accelerazione internazionale e rappresenta la prima fase della strategia di crescita, una berlina lunga meno di 4 metri in un segmento importante in India e in Sud America. Moderna, connessa e adattata agli utilizzi locali, ha tutte le caratteristiche vincenti per sostenere la crescita di Citroën" dice Vincent Cobe'e, CEO Citroën. . tvi/com 16-Set-21 15:03