Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori, via libera del Cdm

ROMA - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera unanime al decreto che estende l'obbligo di green pass a tutti i lavoratori sia della pubblica amministrazione che del privato. "Siamo consapevoli - scrive su facebook Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale - che l'estensione del Green pass a tutti i lavoratori approvata oggi in Consiglio dei ministri è una misura drastica, ma serve a difendere la salute dei cittadini e a mettere in sicurezza la ripresa economica. Questo governo è nato per assumersi responsabilità eccezionali e lo sta facendo. Non possiamo più chiudere fabbriche e negozi, non possiamo più chiudere scuole, non possiamo più chiudere ambulatori o vedere gli anziani delle Rsa morire a decine, da soli. Il Paese ha bisogno di ripartire e di farlo in sicurezza". . mgg/red 16-Set-21 18:56