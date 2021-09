Mercedes-Benz Italia Vans sale sul podio DI DealerStat 2021

Mercedes-Benz Italia Vans per il secondo anno consecutivo sale sul primo gradino del podio aggiudicandosi il premio DealerSTAT 2021, indagine sulla soddisfazione dei concessionari di auto e veicoli commerciali nel rapporto con la Casa Automobilistica. Il riconoscimento, e' stato consegnato a Dario Albano, Managing Director Mercedes-Benz Italia Vans, all'Automotive Dealer Day, il principale evento B2B per il settore auto in Europa organizzato da Quintegia, azienda riferimento per il settore automotive che si occupa di innovazione attraverso ricerca, competenze e networking. Per quanto riguarda la categoria LCV, la rilevazione (effettuata tra il 25 maggio e il 2 luglio, ndr) ha coinvolto 10 marchi e quasi il 55% dei dealer che si sono espressi compilando complessivamente 400 questionari. Mercedes-Benz si e' aggiudicato il premio con un punteggio pari a 3,93 (in una scala di valutazione da 1 a 5, ndr), rispetto alla media Italia pari a 3,24. . tvi/com 17-Set-21 13:26