Covid, Brusaferro "Curva cala, in Italia circolazione piu' contenuta"

ROMA - "Il nostro Paese si caratterizza tra gli europei tra quelli dove la circolazione del virus e' piu' contenuta. Siamo al di sotto la soglia epidemica, si evidenzia una lieve diminuzione dei tassi di occupazione dei posti letto e tutte le regioni sono classificate a rischio basso. Assunto che la variante Delta e' prevalente in Italia, e' importante continuare nel lavoro per migliorare la copertura vaccinale". Cosi' il presidente dell'Istituto superiore di sanita', Silvio Brusaferro, durante la consueta conferenza stampa di monitoraggio dell'epidemia, certifica una situazione in miglioramento anche se prudentemente avverte dei possibili rischi derivanti dalla ripartenza di alcune attivita' dopo l'estate, in primis la scuola. Quello che e' certo, come attesta Brusaferro leggendo i numeri, e' che "la curva in Italia e' piu' contenuta e si nota la decrescita. Sulle caratteristiche demografiche di chi sviluppa l'infezione e' di 38 anni, l'eta' mediana di chi decede e' attorno a 80 anni, e di chi fa ingresso in terapia intensiva e' intorno a 63". Tra gli elementi positivi quello relativo all'incidenza: "Durante il periodo estivo c'e' stato un picco di circolazione nella fascia d'eta' piu' giovane, ora si osserva la variazione di incidenza tra le fasce giovani, ma una decrescita si nota in tutte le fasce di eta'". Brusaferro esprime soddisfazione per l'adesione della popolazione alla campagna di vaccinazione: "E' positiva la risposta delle fasce piu' giovani", annota sottolineando pero' la presenza di fasce d'eta' piu' adulte dove si registrano piu' resistenze. "Fasce dove c'e' la presenza di chi non si vaccina, e' quantitativamente significativa". . tai/ads/red 17-Set-21 17:35