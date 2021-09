Scuola, Bianchi "Oggi è il luogo più sicuro"

ROMA - "Sicurmente la scuola è oggi il luogo più sicuro. Quello che è fuori, il contorno, quindi infrastrutture, trasporti, è un mondo molto piu complicato dunque la risposta è vacciniamoci tutti". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ospite del 'Caffè della domenica' di Maria Latella su Radio 24, stilando il bilancio della prima settimana dal rientro a scuola in presenza. "La prima settimana di scuola è andata bene in tutta Italia e ha visto un grande entusiasmo. Certamente avendo riaperto le aule per 10 milioni di ragazzi e 1 milione e mezzo di personale possono esserci dei casi di Covid, ma sono casi isolati che stiamo controllando", ha aggiunto Bianchi. . ads/com 19-Set-21 11:13