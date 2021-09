Allure, il cuore della gamma Peugeot 208

Peugeot 208 ha rivoluzionato il segmento delle vetture compatte di segmento B fin dal suo arrivo nel mercato: nuovo linguaggio stilistico, dotazioni tecnologiche inedite per la categoria, l'offerta di una versione 100% elettrica in parallelo alle versioni termiche, senza alcun compromesso in termini di personalita', comfort, tecnologia, spazio e piacere di guida. Offerta in una gamma di versioni in grado di intercettare e, soprattutto, soddisfare i bisogni dei clienti, ha visto i clienti italiani apprezzare particolarmente lo stile e le dotazioni presenti nell'allestimento Allure, cuore della gamma della compatta di Sochaux. Un mix di dettagli di stile e tecnologie che rendono ancora piu' appagante il piacere di guida a bordo di questo modello che ha saputo riscrivere le regole nel segmento di mercato piu' importante in Italia. Il termine Allure viene tradotto in italiano con "fascino". Non deve quindi stupire se, da tempo, la Casa del Leone considera questo trasversale allestimento un originale emblema della propria capacita' nel proporre una appagante ricchezza nella dotazione. E' cosi' anche per PEUGEOT 208, modello del brand piu' venduto in Italia e in Europa. Strutturato su 7 differenti allestimenti, il listino italiano di 208 posiziona l'Allure esattamente al centro della propria offerta, rendendolo disponibile sostanzialmente con tutte le motorizzazioni della gamma. Scorrendo poi l'esaustiva lista di opzioni incluse nella specifica dotazione, scopriamo dettagli che riguardano differenti comparti dell'auto. Come ad esempio il comfort, con il climatizzatore che e' di tipo automatico, allo stesso tempo i 'Drive Mode' permettono di personalizzare lo stile di guida tra Normal, Eco oppure Sport (quest'ultimo solo in presenza di cambio automatico). Il tunnel centrale diventa ancor piu' pulito, grazie al freno di stazionamento di tipo elettrico che favorisce la presenza del bracciolo anteriore centrale con console piu' alta. Dotazione tipica delle vetture di segmento superiore, lo specchietto interno fotocromatico presente anch'esso di serie rende la guida notturna piu' sicura, grazie alla capacita' di smorzare gli abbagliamenti provenienti da chi ci segue sul nostro percorso: quelli esterni, poi, sono ribaltabili elettricamente, dotazione preziosa quando si intende parcheggiare in spazi angusti come quelli delle citta', magari facendo anche affidamento sui sensori di parcheggio posteriori, anch'essi presenti sull'allestimento Allure. Esternamente, l'allestimento Allure dimostra la sua completezza grazie ai cerchi in lega da 16" che elevano lo stile dell'auto come anche i fari posteriori a LED (come peraltro quelli anteriori 100% LED) dotati del tipico artiglio della Casa; un insieme che si completa ulteriormente a livello estetico (ed anche funzionale) con i vetri posteriori e lunotto oscurati. Per i piu' incontentabili, il marchio del leone offre su 208 Allure un ulteriore livello di dotazione rappresentato dalla versione Allure Pack: un allestimento che porta in dote l'iconico Peugeot i-Cockpit 3D dotato quindi di strumentazione 100% digitale tridimensionale da 10". Non bastasse, e' compreso anche il sistema Visiopark 180° (la telecamera posteriore per manovre in retromarcia che beneficiano della visibilita' a 180°) ed anche il sistema keyless start per avviare l'auto senza dover inserire la chiave nel blocchetto di avviamento. A completamento, e' presente anche il Peugeot Connect SOS & Assistance per poter contare su un servizio di teleassistenza puntuale e prezioso per garantire maggiore tranquillita' durante l'utilizzo dell'auto. Gli allestimenti Allure e Allure Pack sono disponibili con tutti i motori della gamma 208: dall'efficiente e parsimonioso Diesel BlueHDi 100 agli scattanti benzina PureTech 75, 100 e 130 (solo ALLURE PACK per quest'ultimo), ma anche la motorizzazione 100% elettrica in grado di offrire fino a 340 km di autonomia e prestazioni di vertice, grazie ai 136 CV di cui e' dotata. Uno dei motori piu' apprezzati in Italia e' il PureTech turbo da 100 CV, in grado di offrire un eccellente equilibrio tra prestazioni e consumi. Il pluripremiato 1.2 tre cilindri sovralimentato abbina i suoi 100 CV di potenza all'eccellente economia d'esercizio, e puo' esser scelto anche con il raffinato cambio automatico a 8 rapporti EAT8, una eccellenza nel segmento di appartenenza. Peugeot 208 PureTech 100 in allestimento Allure viene proposto a 20.100 euro nella variante con cambio manuale a 6 rapporti, che diventano 21.900 euro per la versione con cambio automatico EAT8. L'allestimento Allure Pack costa solo 800 euro in piu' in entrambi i casi. . tvi/com 21-Set-21 15:56