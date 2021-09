Dl bollette, Cingolani "Aumenti per 9 mld, compenseremo con 3,5 mld"

ROMA - "Un anno fa il gas per produrre un Megawattora costava 40 euro, oggi invece 150. Questo non è solo un problema dell'Italia, perché c'è più richiesta e si sono spostati i flussi. Ci sarà una richiesta enorme di gas. C'è un movimento energetico globale che dobbiamo controllare". Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo alla trasmissione televisiva Piazzapulita su La7. "Noi in questo momento abbiamo fatto un provvedimento molto chiaro per il brevissimo termine, per la bolletta di questo trimestre - ha detto -. Quindi abbiamo reperito circa 3 miliardi e mezzo lavorando su vari capitoli. L'aumento che dovrà essere confermato dall'Authority sarà intorno ai 9 miliardi tra parte elettrica e parte gas, noi riusciremo a compensare con 3,5 miliardi andando però ad incidere sulle fasce più povere", ha aggiunto. . mat/fsc/red 23-Set-21 22:31