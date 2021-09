Mini Rockingham GT Edition, una limited edition di 50 unita'

Mini lancia la Rockingam GT Edition, un'edizione limitata in sole 50 unita' che vuole celebrare l'Heritage del mondo delle corse di mini e le performance della Mini John Cooper Works Clubman di oggi (consumo di carburante combinato: 7,9 - 7,4 l/100 km secondo WLTP, 7,0 - 6,6 l/100 km secondo NEDC; emissioni di CO2 combinate: 180 - 168 g/km secondo WLTP, 161 - 151 g/km secondo NEDC). Un nome che celebra il mondo del Motorsport, infatti la sigla GT veniva utilizzata negli anni Settanta per definire le MINI sportive, mentre Rockingham richiama il circuito storico Rockingham Motor Speedway del Regno Unito, luogo dove diverse MINI hanno gareggiato. Per la Mini Rockingham GT Edition, l'escursione in pista e' un'opportunita' piu' che gradita per dimostrare le qualita' della tecnologia di guida e del telaio sviluppati attraverso un solido know-how nel campo delle corse, unendo le doti di una wagon compatta con quelle di una vera sportiva. Il motore a quattro cilindri da 2,0 litri con tecnologia MINI TwinPower Turbo sviluppa una potenza massima di 225 kW/306 CV e una coppia massima di 450 Nm. Il temperamento furioso consente un'accelerazione da zero a 100 km/h in 4,9 secondi. La velocita' massima dei nuovi modelli e' autolimitata elettronicamente a 250 km / h. La funzione di launch control del cambio Steptronic Sport a 8 rapporti di serie assicura un'accelerazione perfetta da fermi. L'ultima generazione della trasmissione mostra una maggiore efficienza interna ed una maggiore inclinazione dell'asse di sterzo. Cio' significa regimi del motore inferiori durante la guida con le marce piu' alte, che si traduce in un minor consumo di carburante. La nuova trasmissione riesce ad assicurare cambi di marcia ottimali sia nella guida sportiva che in quella votata al maggior comfort. Anche il sistema di trazione integrale ALL4, contribuisce alla trasmissione della potenza ottimizzata per la trazione. Tutto cio', permette sensazioni racing per entrare in una nuova dimensione di performance. La Rockingham GT Edition e' disponibile nei seguenti colori: White Silver, Chili Red, Midnight Black e Moonwalk Grey. Tutte le verniciature sono combinate con il tetto, le calotte degli specchietti retrovisori esterni, le maniglie delle porte e il contorno dei fari e delle luci posteriori in nero. Queste caratteristiche esterne sono completate da un design dedicato per i Side Scuttles laterali, stripes nere presenti sulle fiancate della vettura e sul cofano con una linea a contrasto rossa e il logo GT, presente anche all'interno sul cruscotto. La Rockingham GT Edition che si basa sulla John Cooper Works Clubman garantisce un assetto ribassato di 10mm, anche con le sospensioni adattive. Fanno parte della dotazione standard i cerchi John Cooper Works in lega da 18" con design Black Grip Spoke runflat e fari full LED adattivi. . tvi/com 24-Set-21 14:49