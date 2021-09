Con le "SMeakers" la sclerosi multipla alla Milano Fashion Week

MILANO - Scarpe per andare oltre, a dispetto della malattia. Questo il fulcro della campagna di sensibilizzazione "The SMeakers - le scarpe di chi non si ferma" promossa da Sanofi in collaborazione con AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Lanciate in occasione della Milano Fashion Week, queste speciali scarpe da ginnastica, emblema dell'attivita' sportiva, sono prodotte artigianalmente in Italia e completamente calligrafate a mano con le storie di chi ogni giorno convive con la sclerosi multipla. Storie positive, che esprimono una vita in movimento oltre la malattia e che incoraggiano tutti a non fermarsi e a cercare di superare i propri limiti trasformandoli in opportunita' di crescita e cambiamento. Tre le storie raccolte da The SMeakers, esemplificative di cosa significa per una persona che convive con la sclerosi multipla andare avanti, darsi degli obiettivi - piccoli o grandi che siano - e superarli. Come Rachele, vicepresidente nazionale AISM, che grazie alla sclerosi multipla ha imparato a tollerare l'imprevedibilita' della vita e a porsi traguardi ambiziosi, come un viaggio in Francia sola con 2 stampelle e tanti sogni. Oppure Federico, medico e ricercatore FISM, che ha trovato nelle relazioni positive con gli altri la forza di reagire anche ai momenti piu' duri della vita con la patologia. Infine Cristina, volontaria AISM, che dopo un primo periodo buio di solitudine e depressione ha deciso di affrontare la malattia con il piede giusto in cerca di un nuovo equilibrio: ha attraversato a nuoto lo stretto di Messina e ha superato la paura piu' grande, quella di diventare mamma. Il fil rouge che lega le tre storie e' il movimento, reale e simbolico, che la sclerosi multipla, malattia neurovegetativa del sistema nervoso centrale che in Italia riguarda circa 130.000 persone, in prevalenza donne, puo' compromettere progressivamente, non solo dal punto di vista fisico - con limitazioni della mobilita', dell'equilibrio e della coordinazione - ma anche dal punto di vista cognitivo con problemi di concentrazione, memoria e affaticamento. "L'attivita' fisica, se fatta in modo continuativo, puo' aiutare la persona con SM a mantenere e migliorare l'equilibrio, la mobilita', la coordinazione ma anche a migliorare le performance cognitive con effetti positivi sul controllo emotivo, l'umore e l'autostima", dichiara Roberta Amadeo, Past President AISM e campionessa di Handbike. "Progetti come The SMeakers mandano quindi un messaggio importante perche' da un lato ribadiscono che lo sport e' un fattore importante di miglioramento della qualita' di vita del paziente, dall'altro cercano di sensibilizzare con un linguaggio e uno stile innovativo, il piu' possibile vicino alle persone con empatia e rispetto dei singoli vissuti", aggiunge. Il progetto The SMeakers, che ha come testimonial Giorgia Surina e Ilaria Vita (@pepitepertutti), vivra' sui social grazie all'hashtag #PortamiInGiro, che invitera' i followers a recarsi sabato 25 settembre dalle 10 alle 18 presso il Tenoha Pop Up Space in via Vigevano 18, fotografare le scarpe e condividerle sui propri profili. Anche chi non sara' a Milano potra' comunque contribuire alla campagna: e' sufficiente fotografare le proprie scarpe, applicarvi sopra gli sticker "smeakers" che si trovano nella gallery di Instagram e condividere la foto - attraverso post o stories - sui propri profili, invitando i propri follower a fare altrettanto, in una vera e propria catena di solidarieta' e sensibilizzazione sulla Sclerosi Multipla. Inoltre, dal 25 settembre sara' possibile visualizzare e condividere il video del progetto e le storie dei protagonisti sul sito www.thesmeakers.it e sui canali social di Sanofi Italia. "Con The SMeakers confermiamo il nostro impegno al fianco di AISM per migliorare la conoscenza e la consapevolezza della sclerosi multipla e del vissuto delle persone che ne sono colpite", spiega Marcello Cattani, Presidente e AD di Sanofi Italia. "Queste scarpe e le storie emozionanti che raccontano hanno la forza di portare in giro un prezioso messaggio a migliaia di persone: la vita non si ferma con una diagnosi di sclerosi multipla. Grazie alla ricerca scientifica, a farmaci sempre piu' innovativi, alla diagnosi precoce e all'aiuto del proprio nucleo familiare e sociale, le persone con SM possono riuscire a mantenere o riconquistare una buona qualita' di vita", aggiunge. Il Progetto The SMeakers ha preso forma grazie al coinvolgimento del marchigiano Alberto Monti, artigiano da piu' di 30 anni nel settore, che realizza scarpe su misura con lavorazioni interamente fatte a mano, e dalla calligrafa e artista Chiara Riva, che ha ottenuto diversi riconoscimenti professionali nel suo campo e collaborato con professionisti italiani e internazionali. Al termine del progetto le tre scarpe saranno a disposizione di AISM per le proprie attivita' istituzionali. . sat/com 24-Set-21 16:19