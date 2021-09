Conte "Il reddito di cittadinanza non è in discussione"

NAPOLI - "Il reddito di cittadinanza non è in discussione. E' una misura di protezione che noi vogliamo rendere ancora più efficace". Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a Napoli per lanciare la volata del candidato sindaco Gaetano Manfredi. "Possiamo incrociare meglio la domanda con l'offerta - spiega -. Dobbiamo coinvolgere oltre che le Regioni più efficacemente i Comuni per quanto riguarda progetti utili per la collettività. Gli stessi percettori di reddito di cittadinanza ci chiedono dignità sociale. Salvini ha cambiato idea sull'argomento? Rincorrere i cambiamenti di pensiero di chi oggi cambia idea e dice il contrario di quello che ha detto è un po' difficile. L'importante è tenere la barra dritta, il Paese è in grande difficoltà ma noi stiamo ponendo le basi per un nuovo miracolo economico e sociale. Quindi andiamo avanti e poi gli altri comprenderanno che queste sono misure necessarie". . gve/ads/sat/red 25-Set-21 13:08