Italia Viva, Renzi "Saremo decisivi alle prossime elezioni"

PALERMO - "Tra due anni l'area politica contro gli estremismi avrà successo: lo spazio dell'area riformista è una prateria. Abbiamo la convinzione che come col 2 per cento abbiamo mandato via Conte così saremo decisivi alle prossime elezioni". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, presentando il suo libro "Controcorrente" a Palermo. "Con Forza Italia abbiamo lavorato su posizioni opposte per tanti anni. Oggi però lo scenario è mutato e in questa novità, oggettivamente, con il mondo che fa riferimento a Forza Italia penso che si possa dialogare in questa area centrale riformista, a livello ministeriale con Carfagna e Gelmini, per esempio, dialoghiamo già molto bene", ha sottolineato Renzi. "Da una parte la Lega e Fratelli d'Italia che sono sovranisti, con posizioni come quella del no al green pass e l'antieuropeismo - ha spiegato l'ex premier - dall'altro lato il Partito Democratico, da cui provengo, sembra innamorato dei 5 Stelle, con reddito cittadinanza e no alle infrastrutture. Siamo in una fase nella quale ci si muove tutti con molta nebbia all'orizzonte, la presenza di Draghi funziona da safety car con le macchine dei partiti. Da gennaio con l'elezione del presidente della Repubblica inizieremo a fare sul serio anche sui territori". . bil/sat/red 25-Set-21 13:55