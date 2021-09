Cingolani "Nel prossimo decennio al massimo 10% rifiuti in discarica"

GENOVA - "Nel prossimo decennio dobbiamo arrivare al 65% dei rifiuti completamente riciclabili, non più del 10% nelle discariche. Al momento è esattamente il contrario". Lo ha detto Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, durante l'intervento alla conferenza di alto livello del forum G20 sulle infrastrutture in corso a Genova. "Serve un'infrastruttura molto ben organizzata per trattare i rifiuti, è una sfida nella sfida, quindi bisogna cambiare completamente il comportamento della gente ma anche l'infrastruttura", ha aggiunto. . fcn/sat/red 27-Set-21 15:53