Ultracentenaria prima vaccinata a Rieti con terza dose

RIETI - "Iniziate questa mattina a Rieti le prime somministrazioni della terza dose di richiamo del vaccino anti Covid per gli ospiti nelle RSA che hanno fatto la seconda dose almeno da 180 giorni. Tra le prime a ricevere la dose di richiamo 'nonna Valentina' donna ultracentenaria residente nella RSA di Santa Rufina a Rieti. Da domani sera alla mezzanotte (mercoledi' ore 24.00) sara' attivo per tutta la regione il servizio di prenotazione online per gli over 80 che abbiano ricevuto la seconda dose entro il 31 marzo 2021, una platea interessata di 140 mila utenti, le somministrazioni potranno essere effettuate presso i centri vaccinali oppure in farmacia. Chi volesse potra' fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente". Lo dichiara l'Assessore alla Sanita' della Regione Lazio, Alessio D'Amato. . vbo/com 28-Set-21 12:40