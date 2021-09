Al via nuove misure di aggiornamento dei modelli BMW

Il lancio sul mercato della BMW iX e della BMW i4 a novembre 2021 segna l'inizio di una nuova era di mobilita' premium puramente elettrica. Oltre al piacere della guida sostenibile, i due nuovi modelli presentano anche le ultime innovazioni nel campo dei sistemi di assistenza alla guida e, con la nuova generazione del sistema operativo BMW iDrive, rappresentano il futuro dell'interazione intuitiva tra conducente e veicolo. Parallelamente, nell'autunno 2021 la gamma di modelli BMW sara' sottoposta ad ulteriori miglioramenti. Nuove varianti di propulsione e innovazioni nei settori del design e dei servizi digitali aumentano la diversita' e l'attrattiva della gamma attuale. La gamma di modelli della nuova BMW Serie 4 Cabrio verra' ampliata da tre nuove varianti a partire da novembre 2021. In futuro, la trasmissione Steptronic a 8 rapporti diventera' di serie per una variante aggiuntiva del modello sia della BMW X1 che della BMW X2. Per i modelli BMW Serie 1, BMW Serie 2 Gran Coupe', BMW X2, BMW X3 e BMW X4 sono disponibili nuove verniciature. La gamma di funzioni della My BMW App viene arricchita da ulteriori servizi digitali. Il marchio BMW i non sta solo proponendo dei nuovi trend con i suoi due nuovi modelli. La pioniera della mobilita' premium completamente elettrica, la BMW i3, sara' disponibile in un'edizione limitata "Unique Forever Edition" a partire da novembre 2021. Mentre nella BMW iX3, un sistema gestione preventiva del calore della batteria ottimizzera' il modo in cui le stazioni di ricarica rapida DC verranno utilizzate in futuro. . tvi/com 28-Set-21 16:33