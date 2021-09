Covid, 2.985 nuovi casi e 65 decessi in 24 ore

ROMA - Ricrescono i casi Covid in Italia rispetto alle 24 ore precedenti. I nuovi positivi sono 2.985, in aumento rispetto ai 1.772 della precedente rivelazione, e questo - secondo i dati forniti dal ministero della Salute - a fronte di quasi il triplo dei tamponi processati, 338.425 e che fa crollare il tasso di positivita' sotto l'1%, allo 0,88. A crescere sono anche i decessi, 65 (+20), mentre i guariti registrati nelle ultime 24 ore sono 5.105. Gli attualmente positivi scendono sotto quota 100 mila in calo di 2.208. Sul fronte ospedaliero, nei reparti ordinari sono ricoverati 3.418 pazienti (-69), 459 (-29) si trovano in terapia intensiva con 19 nuovi ingressi. In 94.995 si trovano in isolamento domiciliare. La Sicilia e' la regione dove si registra l'incremento maggiore di nuovi casi (553), seguita da Veneto (376) e Lombardia (345). . tai/sat/red 28-Set-21 18:00