Jeep Grand Cherokee ora anche ibrido, in Europa nel 2022

Arrivera' in Europa a inizio 2022 la quinta generazione del Grand Cherokee 4xe, il primo elettrificato, che e' invece gia' ordinabile negli Stati Uniti con prezzi compresi tra 32.000 e 55.000 euro, per la versione Summit Reserve. Il listino italiano non e' ancora noto, ma essendo prodotto solo a Detroit, il Grand Cherokee in Europa costera' necessariamente di piu'. Jeep Grand Cherokee e' un vero fuoristrada, che vuole rimanere il riferimento del segmento, ruolo che ricopre da decenni, come dimostrano i sette milioni di esemplari venduti nel mondo. Tre i sistemi di trazione 4x4: Quadra-Trac I, Quadra-Trac II e Quadra-Drive II. Cui si aggiungono sospensioni pneumatiche Quadra-Liftm, con ammortizzazione elettronica semi-attiva che 28,7 cm di altezza da terra e 61 cm di capacita' di guado, il tutto integrato a un sistema di gestione della trazione Selec-Terrain. La nuova gamma Grand Cherokee comprende gli allestimenti Laredo, Altitude, Limited, Overland, Trailhawk, Summit e Summit Reserve. Tutti sono equipaggiati con il motore Pentastar V6 in alluminio da 3,6 litri. Il pluripremiato propulsore V8 da 5,7 litri e' disponibile sulle versioni Overland, Trailhawk, Summit e Summit Reserve. Il nuovo sistema di propulsione 4xe, con propulsore turbocompresso I-4 da 2,0 litri, due motori elettrici e trasmissione automatica a 8 marce, e' disponibile sulle versioni Limited, Trailhawk, Overland, Summit e Summit Reserve. Il sistema 4xe eroga 375 cavalli con 637 Nm di coppia e un'autonomia stimata di 40 km in modalita' full electric e un'autonomia totale stimata di oltre 708 km, comprendendo i motori termici. Tra le novita', la Grand Cherokee 2022 presenta il sistema di disconnessione dell'asse anteriore quando il veicolo avverte che le condizioni della strada non richiedono l'utilizzo della trazione integrale. La nuova Grand Cherokee viene proposta in due configurazioni a due o tre file di sedili nella versione "L", con un allungamento del passo di 12,7 cm fino 309 centimetri. La lunghezza complessiva varia da 491 a 520,4 centimetri, mentre rispetto alla versione precedente la nuova Grand Cherokee e' anche piu' larga di 36 millimetri. Gli esterni sono caratterizzati da linee scolpite, con un profilo del tetto ribassato, mentre la linea di cintura piu' bassa e i finestrini piu' grandi rendono piu' luminoso l'abitacolo e garantiscono una maggiore visibilita'. L'audace profilo del cofano allungato e slanciato, non sacrifica la griglia Jeep a sette feritoie, ora piu' ampia e che integra un radar e altre funzionalita' avanzate. Non solo stile, perche' queste variazioni insieme ai parafanghi anteriori, le prese d'aria, il profilo aerodinamico del cofano e gli spoiler posteriori sul montante verticale migliorano le prestazioni su strada e riducono i consumi. Rivisti anche gli interni, con una nuova consolle e schermi digitali da 10,1 pollici e un secondo esclusivo display interattivo da 10,25 pollici per il passeggero anteriore. I sedili anteriori regolabili in 16 posizioni, con supporto lombare e funzione memory. Novita' assoluta sulla Grand Cherokee, e' la suite completa con luci a LED personalizzabili con impostazioni giorno/notte di serie su tutti i modelli. Il sistema Uconnect 5 gestisce Apple CarPlay e Android Auto, e un Hotspot Wi-Fi 4G LTE per connettere fino a otto dispositivi wireless e gestire la funzionalita' Fire TV, che consente ai passeggeri di vedere durante il viaggio video in streaming, giocare, ascoltare musica. A livello di sicurezza sono presenti oltre 110 avanzati sistemi di sicurezza attiva e passiva, un sistema di assistenza Intersection Collision Assist e una telecamera per la visione a 360° con sistema di autopulizia. . jp/tvi/red 29-Set-21 16:12