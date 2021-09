Ducati presenta la nuova Multistrada V2

Con il progetto Multistrada V2 la Casa di Borgo Panigale ha lavorato per evolvere ulteriormente la bicilindrica della famiglia dual Ducati, realizzando una moto a 360°, sempre piu' intuitiva, confortevole, divertente e accessibile. La nuova Multistrada V2 e' una moto tecnologicamente avanzata, con un pacchetto elettronico estremamente completo e rappresenta la porta d'accesso ideale all'universo tourer di Ducati, grazie anche all'introduzione della versione 35 kW per i possessori di patente A2. Durante le fasi di sviluppo della moto i focus principali sono stati: ergonomia, riduzione del peso, aggiornamenti al motore e una serie di upgrade che seguono la filosofia del "continuous improvement". Il design della Multistrada V2 e' elegante e sportivo allo stesso tempo, perfettamente in linea con i canoni stilistici e di riconoscibilita' della famiglia di dual bike di Borgo Panigale. Uno stile contraddistinto da linee fluide, superfici pulite e dal caratteristico e distintivo bilanciamento tra l'importante volume anteriore e la snellezza e leggerezza del posteriore. La Multistrada V2 conta inoltre su una nuova raffinata grafica, che riporta il nome della moto su entrambi i lati. La nuova Multistrada V2 e' equipaggiata con l'ultima evoluzione del Testastretta 11° da 937 cm3. Il motore a distribuzione desmodromica, 4 valvole per cilindro, raffreddato ad acqua, eroga 113 cavalli e circa 10 kgm di coppia massima. Questo bicilindrico e' molto lineare, gestibile e regolare ai bassi regimi, ed e' dotato di una coppia sempre pronta e vigorosa, che all'occorrenza e' in grado di sprigionare tutto il carattere sportivo e adrenalinico tipicamente Ducati. Affidabile e robusto, il motore ha intervalli di manutenzione estesi, con cambio olio ogni 15.000 km e controllo gioco valvole ogni 30.000 km. L'evoluzione del Testastretta 11° montato sulla nuova Multistrada V2 presenta importanti miglioramenti: nuove bielle, nuova frizione idraulica a 8 dischi e un cambio aggiornato, che garantisce maggiore fluidita' e precisione di cambiata, facilitando anche l'inserimento della folle. Un progresso ancora piu' apprezzabile nell'utilizzo in accoppiata con il quickshifter, ora con strategia di funzionamento ulteriormente ottimizzata. La ciclistica della moto e' agile e intuitiva, con la ruota anteriore da 19" che assicura una guida fluida, facile, sempre con il giusto livello di reattivita' e precisione. Estremamente versatile, la moto e' ideale anche per un utilizzo urbano, grazie all'efficacia del sistema di sospensioni semi-attive Ducati Skyhook Suspension EVO (di serie sulla versione S), che e' in grado di assorbire asperita' e irregolarita' del terreno e garantire sempre l'assetto ideale del veicolo, migliorando sicurezza e comfort. Un importante lavoro di sviluppo e' stato fatto sull'ergonomia della moto, per renderla piu' confortevole e piu' intuitiva, in grado di mettere a proprio agio qualsiasi pilota in ogni situazione. L'altezza e' stata ridotta a 830 mm, con una forma della sella che e' stata ridisegnata e ora e' piu' stretta e compatta tra le gambe del pilota, in modo da permettere di toccare agevolmente a terra con i piedi grazie ad un arco del cavallo di soli 1790mm. Queste modifiche conferiscono sicurezza a moto ferma e migliorano la confidenza durante le manovre a bassa velocita' anche con passeggero e borse cariche. Inoltre, nel catalogo Ducati Performance sono disponibili la sella bassa e il kit sospensioni ribassate che, combinati, permettono di arrivare ad un'altezza sella di soli 790mm. Il lavoro sulla seduta si e' concentrato anche sul comfort di guida: la nuova forma della sella prevede una zona piatta che garantisce al pilota liberta' di movimento in direzione longitudinale, migliorando il livello di comodita' e permettendo a chiunque di trovare la posizione ottimale. La posizione di guida e' resa ancora piu' confortevole dalle nuove pedane ereditate dalla Multistrada V4 che, grazie a una distanza dalla sella aumentata di 10 mm, assicurano la giusta abitabilita' anche ai piloti di statura piu' elevata, evitando loro di piegare eccessivamente le gambe e permettendo cosi' una posizione piu' riposante durante le lunghe percorrenze. Un altro importante campo di miglioramento e' la riduzione del peso della moto che, attraverso il lavoro svolto su tanti elementi, ha portato a un risultato di alleggerimento di ben 5 kg rispetto alla Multistrada 950. L'aggiornamento del motore ha garantito un risparmio di circa 2 kg, tra frizione (1,5 kg) e relativo coperchio, tamburo cambio e bielle. Nel veicolo varie parti sono state alleggerite, tra cui gli specchietti, di derivazione Multistrada V4, le flange disco freno anteriore e, soprattutto, i cerchi: la nuova Multistrada V2 monta infatti i cerchi derivati dalla Multistrada V4, piu' leggeri di circa 1,7 kg, che generano un miglioramento importante nel comportamento dinamico del veicolo. Nel catalogo Ducati Performance sono disponibili i cerchi a raggi, anche essi alleggeriti in maniera importante. La Multistrada V2 e' equipaggiata di serie con un pacchetto elettronico di ultima generazione che offre tutto cio' che e' necessario per viaggiare in comodita' e sicurezza. Il pacchetto comprende l'ABS Cornering, che garantisce grande sicurezza in fase di frenata anche in curva, il Vehicle Hold Control, che rende semplice la partenza su strade in pendenza, il Ducati Traction Control, i 4 Riding Mode (Sport, Touring, Urban, Enduro) completamente configurabili dall'utente e la novita' del sistema Ducati Brake Light, che in caso di brusca frenata attiva automaticamente il lampeggio della luce posteriore in modo da segnalare opportunamente la condizione di brusco rallentamento. Nella versione S il viaggio diventa a 5 stelle grazie ad un pacchetto full-optional di riferimento per il segmento, che vede l'aggiunta delle sospensioni elettroniche Skyhook, del Cruise Control, del proiettore full LED dotato della funzione Ducati Cornering Lights che ottimizza l'illuminazione della sede stradale in base all'inclinazione della moto, del Ducati Quick Shift Up & Down, del sistema Hands Free, del cruscotto TFT a colori da 5" ad alta risoluzione con interfaccia intuitiva e dei comandi al manubrio retroilluminati. La gamma colori e' composta dalla classica colorazione "Rosso Ducati" con cerchi neri, disponibile sia per Multistrada V2 che per Multistrada V2 S, insieme alla nuova livrea "Street Grey" con telaio nero e cerchi "Rosso GP", ordinabile solamente per la versione S. Per la famiglia Multistrada V2 esistono due allestimenti che possono essere ordinati direttamente dalla fabbrica. L'allestimento Essential e' disponibile sia per Multistrada V2 che per Multistrada V2 S, mentre l'allestimento Travel, con borse laterali, manopole riscaldate e cavalletto centrale, e' ordinabile solamente per la versione S. La Multistrada V2 sara' disponibile nelle concessionarie della rete Ducati a partire dal mese di novembre 2021, anche in versione depotenziata per i possessori di patente A2. In Italia, su tutte le Rosse di Borgo Panigale a 35 kW, per incentivare l'ingresso dei giovani appassionati al mondo delle due ruote, Ducati offre un'agevolazione di 1.000 € sul prezzo di listino. Su tutti i modelli della famiglia Multistrada, Ducati offre inoltre l'esclusiva garanzia "4Ever Multistrada", valida per 4 anni a chilometraggio illimitato, garantita dall'intera rete di concessionari della Casa Bolognese. . tvi/com 30-Set-21 17:00