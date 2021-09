Aiop "Destinare piu' risorse alla sanita' e investire nella prevenzione"

PALERMO - "E' necessario destinare maggiori risorse alla sanita', colmando il divario esistente tra la domanda di salute degli Italiani e la possibilita' attuale di dare ad essa una risposta in tempi fisiologici, investendo nella ricerca, nella medicina di prossimita' e nella prevenzione". Lo dice in una nota la presidente nazionale di Aiop, l'Associazione ospedalita' privata, Barbara Cittadini, che condivide le affermazioni del ministro della Salute Roberto Speranza di voler destinare maggiori risorse al settore gia' a partire dalla prossima Legge di Bilancio. Secondo la Cittadini, comunque, la valorizzazione della qualita' e dei servizi offerti dal Servizio Sanitario Nazionale deve coinvolgere attivamente, tanto la componente di diritto pubblico quanto quella di diritto privato, in un impegno che deve raggiungere tutti i cittadini, gli operatori sanitari, le istituzioni e le aziende. "Questa sinergia - aggiunge - puo' concretizzare un modello virtuoso e consentire interventi decisivi per il futuro della nostra sanita' che, a causa del Covid-19, e' entrata in crisi, evidenziando carenze strutturali e di programmazione, soprattutto nella prima fase dell'emergenza pandemica. Strategico, infine, anche un cambio di prospettiva dal punto di vista culturale, con l'obiettivo principale che resta la tutela del diritto alla salute dei cittadini", conclude. . fsc/com 30-Set-21 18:50