Con la pandemia 3 italiani su 10 hanno rinunciato a visite di screening

ROMA - Innovazione, prevenzione, sanita' di prossimita', sono le parole chiave che descrivono l'impegno delle Istituzioni, del mondo scientifico e del settore industriale per superare definitivamente il Covid-19, lasciando alle spalle la pandemia e innescando un cambiamento che porti a nuovi modelli di finanziamento e gestione del nostro Sistema Sanitario. Il punto di partenza e' il capitale di fiducia che il nostro Sistema Sanitario Nazionale e' riuscito a consolidare durante la pandemia: secondo l'indagine 'Priorita' e aspettative degli italiani per un nuovo SSN' realizzata da Ipsos e presentata oggi in esclusiva, oltre 7 italiani su 10 esprimono un parere positivo sul Servizio Sanitario sia a livello nazionale che regionale, mentre per un italiano su 4 la valutazione e' di assoluta eccellenza. Per il 52% degli Italiani, la Sanita' viene considerata l'area prioritaria su cui concentrare gli investimenti, seconda solo al Lavoro (59%) e ancora piu' urgente della transizione climatica (22%), dell'istruzione (16%) e della digitalizzazione (11%). Come gestire la fase di transizione verso la fine della pandemia, facendo tesoro delle lezioni apprese nell'ultimo anno e identificando le aree di miglioramento sulle quali intervenire con piu' urgenza: su questo tema si e' sviluppato il primo grande confronto sulle prospettive post Covid, nell'ambito dell'edizione 2021 di 'Inventing for Life Health Summit', l'evento organizzato da MSD Italia che ha coinvolto alcuni tra i piu' autorevoli rappresentanti del mondo scientifico, istituzionale e industriale, tra i quali il Ministro della Salute, Roberto Speranza e la Ministra per le Pari Opportunita' e la Famiglia, Elena Bonetti. Il Ministro Speranza ha sottolineato che 'C'e' una nuova grande consapevolezza che il Servizio Sanitario Nazionale sia davvero il bene piu' prezioso che abbiamo e su di esso dobbiamo ricominciare ad investire: quando sono diventato Ministro, due anni fa, sul Fondo Sanitario Nazionale c'erano 114 miliardi. Oggi ce ne sono 122. Lavorero' perche' nei prossimi mesi questa cifra salga ancora, a cominciare dalla prossima Legge di Bilancio. C'e' una nuova, grande consapevolezza che le risorse che si mettono sul Servizio Sanitario Nazionale non sono semplice spesa pubblica, ma sono il piu' grande investimento sulla qualita' della vita delle Persone'. La Ministra Bonetti ha ribadito come l'accesso universalistico alla Salute sia un percorso di riconoscimento e di tutela dei diritti fondamentali della persona: 'Il Diritto alla salute - ha dichiarato la Ministra Bonetti - e' un diritto universale. Attiva una responsabilita' che, universalmente e collettivamente, dev'essere assunta in una nuova e integrata partecipazione tra i servizi di prevenzione, quelli di cura, quelli di ricerca e di promozione scientifica, gli elementi di solidarieta'. Lo abbiamo imparato durante la pandemia: solo attraverso un modello di profonda corresponsabilita', reciprocita', solidarieta' possiamo costruire una comunita' che davvero sia all'altezza del tempo che ci attende'. L'evento e' stato aperto dai saluti istituzionali di Andrea Costa, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute e, successivamente, dall'intervento di Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore Delegato di MSD Italia. 'La pandemia COVID-19 - ha dichiarato Nicoletta Luppi - ha messo ancor piu' in luce come la Salute sia una determinante fondamentale della crescita e dello sviluppo di un Paese. La parola chiave deve essere 'ripartenza', che non potra' che essere 'per tutti'. Nessuno deve essere lasciato indietro, quale che sia la sua eta', il suo genere, la sua residenza, il livello di benessere. In questa ottica, occorre ripensare alla Sanita' come un investimento e non come una voce di spesa per ridare slancio all'economia e fiducia al Paese: e' necessario investire risorse rilevanti sul nostro sistema di Sanita' Pubblica, come richiedono gli stessi cittadini e Pazienti'. A seguire, un primo confronto tra Julie Gerberding, Chief Patient Officer and Executive Vice President, Population Health & Sustainability MSD e Walter Ricciardi, Chair EU Cancer Mission, sulle lezioni apprese durante la pandemia che potranno rivelarsi utili in futuro. Due le tavole rotonde che si sono avvicendate: alla prima, introdotta da una video-intervista del Presidente dell'AIFA, Giorgio Palu', sul tema 'Criticita' e prospettive per il settore farmaceutico nel nostro Paese', hanno preso parte l'economista Paolo Bonaretti, Angela Ianaro, membro della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, Beatrice Lorenzin, membro della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, l'On. Antonio Misiani, della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica e il Presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi. Nella discussione e' emerso il ruolo rilevante dell'industria farmaceutica e il suo impegno determinante in ricerca e sviluppo per combattere il Covid-19. 8 italiani su 10 riconoscono l'importanza dello sforzo di Ricerca & Sviluppo dell'industria farmaceutica nella lotta al Covid-19, ritengono che possa rappresentare un volano per la ripresa dell'economia italiana nell'epoca post COVID e sono favorevoli a maggiori investimenti per l'assistenza farmaceutica pubblica. Dal dibattito e' emersa l'indifferibile urgenza di una revisione della governance del settore farmaceutico, attraverso una rimodulazione degli attuali tetti di spesa, un rifinanziamento della dotazione complessiva di risorse e l'ulteriore miglioramento di uno strumento - il Fondo per i Farmaci Innovativi - che ha dimostrato negli ultimi quattro anni il suo valore (anche attraverso un incremento del Fondo e la possibilita' che i farmaci innovativi restino all'interno del Fondo anche dopo i tre anni oggi consentiti dalla normativa). Nella seconda tavola rotonda, dal titolo 'Il nuovo ruolo della prevenzione nello scenario post Covid-19: partiamo dal territorio', si sono avvicendati Paolo Biasci, Presidente FIMP, Silvio Brusaferro, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanita', Alessio D'Amato, Assessore Sanita' alla Regione Lazio, Antonio Ferro, Presidente SitI, Antonio Gaudioso, Presidente Assemblea dei Soci Cittadinanzattiva, Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute e Silvestro Scotti, Segretario Generale Nazionale FIMMG. Tra i temi affrontati, quello dei ritardi, accumulati durante la pandemia, nei percorsi di diagnosi, cura e prevenzione. Sono, infatti, 3 su 10, nell'ultimo anno, gli italiani ad aver rinunciato alle visite di screening (per scelta o per aver ricevuto disdetta dalla struttura). La percentuale sale a 4 su 10 nel caso di visite specialistiche. Ancora piu' evidente il ritardo nella Prevenzione vaccinale, soprattutto per quanto riguarda gli adolescenti e gli adulti. In particolare, in base agli ultimi dati disponibili, durante la pandemia la vaccinazione degli adolescenti ha raggiunto il 68% di posticipazioni. La percezione dei vaccini resta in ogni caso positiva: 8 italiani su 10 sono concordi nell'affermare che le vaccinazioni salvano la vita, rappresentano una priorita' per salvaguardare la salute in tutte le fasi della vita e sono importanti perche' permettono di proteggere anche chi non puo' vaccinarsi. Questo, nonostante il numero elevato di fake news che li hanno come oggetto: almeno il 42% degli italiani ha dichiarato di essersi imbattuto in una notizia falsa relativa ai vaccini. Infine, nel corso di Inventing for Life Health Summit e' emersa chiaramente la necessita', per il Paese, di sfruttare l'occasione irripetibile di ripartenza, rappresentata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ha destinato oltre 20 miliardi alla missione salute. Un primo passo importante sara' quello di superare la visione 'a silos' nel finanziamento della spesa sanitaria, a favore di una visione piu' olistica e integrata. Servira' inoltre un quadro regolatorio che agisca da stimolo e non da freno e lo snellimento delle complessita' burocratiche per corrispondere alla velocita' che caratterizza lo scenario delle life sciences. Se sapra' cogliere queste opportunita', il 'Sistema-Italia' potra' valorizzare al meglio il contributo del settore farmaceutico e avviare un percorso virtuoso in grado di portare innovazione e crescita economica in tutto il territorio. Al termine dell'evento, sono stati consegnati i Premi 'Angeletti-Mortari' che hanno voluto enfatizzare l'eccellenza della ricerca italiana, riconoscendo il lavoro di cinque giovani ricercatrici e ricercatori. . sat/com 30-Set-21 19:20