Maculopatia, Aimo "Ogni anno colpiti in Italia 20 mila over 60"

ROMA - "La maculopatia e' una patologia cronica oculare, sempre piu' diffusa specie nella popolazione over 60: ogni anno si ammalano in Italia 20.000 persone solo di maculopatia degenerativa legata all'eta', che e' tra le principali cause della ipovisione e della cecita'. Tassi piu' elevati di depressione, stress emotivo e disfunzioni cognitive sono associati alla perdita della visione centrale, cosi' come la compromissione della vista e' stata associata a una maggiore morbilita', compreso un raddoppiamento del rischio di cadute e un aumento dalle quattro alle otto volte del rischio di fratture dell'anca, una diminuzione di due volte dell'autonomia e un'ammissione anticipata, in media di tre anni, all'assistenza residenziale". Lo ha fatto sapere il dottor Giuseppe Lo Giudice, consigliere dell'Associazione Italiana dei Medici Oculisti, nel corso del suo intervento dal titolo 'Le maculopatie: come intervenire e come gestire i pazienti che ne risultano affetti', in occasione del XII Congresso Nazionale di AIMO, che si chiude oggi a Roma. "E' stato inoltre dimostrato che la perdita della vista associato a maculopatia- ha proseguito Lo Giudice- ha un impatto negativo sulla capacita' dei pazienti di prendersi cura di se' stessi e di altre persone a loro carico. Tali handicap, ovviamente, risultano ancor maggiormente invalidanti se considerati su pazienti in piena attivita' lavorativa e sociale, come puo' essere nel caso di pazienti diabetici affetti da retinopatia". Con il termine maculopatia, intanto, si intende genericamente una classificazione di patologie che interessano principalmente ed esclusivamente la porzione centrale della retina chiamata macula. Tale porzione rappresenta la parte piu' 'nobile' del tessuto retinico, essendo la sede di milioni di cellule deputate alla recezione dello stimolo visivo e alla sua elaborazione. "Le patologie che interessano la macula rappresentano quindi una potenziale causa di importante e talvolta irreversibile perdita della vista- ha proseguito Lo Giudice- cosi' come si verifica in corso di degenerazione maculare legata all'eta' o di maculopatia diabetica grave". Le terapie ad oggi piu' comunemente messe in atto per contrastare tale perdita risultano tutte incentrate sulla possibilita' di contrastare il fattore di crescita vascolare, principale causa di complicanze essudative ed emorragiche. "Ovviamente tale possibilita' terapeutica, prevalentemente incentrata a contrastare il calo della capacita' visiva e contribuendo alla stabilizzazione della stessa- ha spiegato il consigliere di AIMO- risulta di primaria importanza se rapportata a patologie che alterano in modo profondo la capacita' di poter compiere le normali azioni quotidiane". La possibilita' terapeutica, tuttavia, deve "necessariamente essere considerata nel contesto assistenziale adeguato- ha sottolineato Lo Giudice- con le strutture e le capacita' organizzative atte a poter eseguire la migliore presa in carico del paziente, dalla diagnosi alla terapia". Ma questo purtroppo non sempre accade, traducendosi in un ritardo di terapia e trattamento inadeguato per un tipo di patologia con la quale il paziente dovra' convivere per tutta la sua vita. In questo contesto, per l'esperto appare "fondamentale mettere in campo tutto 'l'armamentario' per cercare di affrontare nel miglior modo possibile la sfida che ci si propone". Dunque possibilita' terapeutiche all'avanguardia, nuovi farmaci efficaci a breve lungo termine, personale medico e infermieristico adeguato e impegnato nella gestione clinica del paziente, spazi e strutture appropriate in grado di fornire il miglior supporto di riferimento, tutto cio' "si concretizza mediante la consapevolezza che quello che si e' fatto fino a questo momento ancora non e' sufficiente per contrastare la diffusione della maculopatia". L'accesso alle cure, la tempistica migliore di trattamento e il numero adeguato di terapia associate sono quindi ancore delle domande che "in alcune aree del Paese rimangono purtroppo spesso senza risposta. La grande sfida per noi oculisti non deve essere rappresentata esclusivamente dalla continua ricerca di farmaci all'avanguardia, allora, ma deve necessariamente passare attraverso la capacita' intrinseca di poter fornire la migliore cura possibile in termini di terapia e supporto alla terapia, indispensabile mezzo per poter mettere in atto e contrastare la diffusione dei danni indotti da maculopatia", ha concluso Lo Giudice. . pc/com 02-Ott-21 10:29