Dall'Agenzia Italpress un nuovo tg dedicato al mondo delle Università

ROMA - Una produzione unica nel panorama dei media italiani: dall'Italpress nasce un nuovo Tg dedicato al mondo delle Università. L'agenzia di stampa fondata e diretta da Gaspare Borsellino arricchisce il suo bouquet di magazine settimanali con un nuovo prodotto multimediale dedicato agli atenei italiani e stranieri. Lauree, master universitari, dottorati, summer school, corsi executive, percorsi di studio. Ma anche ricerche, pubblicazioni e statistiche e interviste ai protagonisti del mondo universitario. E poi, gli approfondimenti su formazione e mondo del lavoro, le news direttamente dal Ministero e dalle istituzioni universitarie - statali, private e telematiche e le accademie riconosciute dallo Stato - e i focus su borse di studio, bandi e concorsi. "Al nuovo tg - spiega Gaspare Borsellino - affiancheremo anche un notiziario di settore. Due prodotti nuovi che si caratterizzeranno, come tutta la produzione Italpress, da un linguaggio semplice e immediato. Destinatari docenti, ricercatori, mondo scientifico, aziende, studenti e matricole. Per aiutare chi progetta il futuro e chi il futuro vuole reinventarlo proprio a partire dalla formazione". Nel primo numero del nuovo tg Università - a partire dal 4 ottobre sui circuiti dei siti e delle tv partner di Italpress in tutta Italia - anche una intervista in cui il ministro Maria Cristina Messa parla del futuro dell'Università italiana dopo la pandemia. . abr/com 04-Ott-21 11:06