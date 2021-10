Al via il Roadshow DS 4, un viaggio itinerante in tutta Italia

MILANO - Prendera' il via il 27 settembre il Roadshow DS 4. Dodici DS 4 in un viaggio itinerante che tocchera' 42 DS Store sparsi in tutto il Paese, per permettere ai clienti di toccare con mano e conoscere da vicino le tecnologie e le innovazioni di DS 4. Un modello che rilancia la provocazione di un design pronto a sorprendere, con una nuova firma luminosa DS Matrix Led Vision che combina luci a matrice di LED e direzionali, un profilo scultoreo con linee nette e pulite, maniglie a scomparsa e grandi ruote con cerchi fino a 20 pollici. Il tutto, declinato anche nelle varianti Cross e Performance Line. All'interno, la nuova interfaccia DS Smart Touch permette di comandare le diverse funzionalita' dell'auto con i gesti o con la voce dal sistema DS IRIS. Guida autonoma di livello due, sospensioni attive, telecamera sul parabrezza e visione notturna con videocamera a infrarossi completano il pacchetto tecnologico. Disponibile in versione diesel, benzina o ibrido plug-in E-Tense, DS 4 arrivera' anche in versione 100& elettrica nel 2024. . tvi/com 05-Ott-21 16:05