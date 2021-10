Aggredisce madre e sorella invalide, arrestato

SEREGNO - Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri a Seregno (Monza), con l’accusa di aver violentemente aggredito l’anziana madre, invalida e costretta a respirare con l’ossigeno, per l’ennesima volta. A chiedere aiuto al 112, la sera del 4 ottobre, è stata la figlia maggiore della donna, anche questa invalida, aggredita a schiaffi dal fratello mentre cercava di difendere la madre. Nel 2014 l’uomo era già stato denunciato per aver selvaggiamente picchiato la mamma diverse volte, sempre per richieste di denaro, arrivando persino a lesionarle la milza e costringendola al ricovero in ospedale. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato il 38enne intento a inveire e minacciare di morte madre e sorella, all’interno di un appartamento devastato, con resti di quadri e suppellettili in frantumi sul pavimento. Ricostruita la vicenda, con il consenso della Procura di Monza, l’uomo è stato portato in carcere.