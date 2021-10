Citroën Ami offre maggiori possibilita' di personalizzazione

Citroën ha deciso di fare un ulteriore passo avanti nella personalizzazione del suo quadriciclo leggero proponendo una collezione di stickers Ami a cui si aggiunge la possibilita' di una decorazione realizzata a partire da un'immagine oppure una foto del cliente, per un look unico che rifletta la sua personalita'. Sin dal lancio, le configurazioni di personalizzazione di Ami - 100% ëlectric invitano i clienti a giocare con diversi look grazie ai 6 pack di accessori colorati disponibili e alla gamma di prodotti sviluppati appositamente, disponibili nella boutique online Citroën Lifestyle, come l'altoparlante Bluetooth, il box DAT@AMI per collegare lo smartphone, i portachiavi e vari altri oggetti, sia funzionali che puramente decorativi, nei colori di Ami - 100% ëlectric per aggiungere un tocco di carattere in piu'. Oltre l'80% dei clienti personalizza la sua Ami - 100% ëlectric, che e' stata progettata con un approccio grafico inedito. Con il suo stile originale, sottolineato dalla sua forma squadrata e dalla simmetria di alcune parti come i paraurti e le porte, la silhouette di Ami - 100% ëlectric rivela un'identita' forte e unica, che si presta perfettamente alla personalizzazione. Questo nuovo dispositivo di personalizzazione e' disponibile al momento in Francia. . tvi/com 06-Ott-21 11:46