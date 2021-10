Ambulatori e consulenze specialistiche, parte "Sapienza Salute"

ROMA - Presentato il progetto "Sapienza Salute", un'iniziativa per la promozione della salute delle studentesse e degli studenti, del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e dei docenti dell'Ateneo romano. Obiettivo del progetto e' offrire servizi di counselling medico-sanitario a tutti i membri della comunita' Sapienza, creando un ponte virtuale e virtuoso tra l'Ateneo e le eccellenze sanitarie del Policlinico Umberto I, del Sant'Andrea e del Polo pontino. Accanto alle attivita' di consulto, indirizzo alla cura, promozione della salute e del benessere psico-fisico gia' portate avanti nell'ambito delle iniziative di Terza missione dell'Ateneo, Sapienza Salute prevede l'apertura di due ambulatori pomeridiani presso il Centro di Medicina Occupazionale che, attraverso un sistema di prenotazione online, permettera' agli utenti di avvalersi della consulenza di specialisti di molteplici aree mediche. I professionisti della salute aderenti all'iniziativa daranno vita a una "banca del tempo" dedicata, ponendo a servizio dell'intera comunita' dell'Ateneo le proprie competenze e il proprio tempo al di fuori dell'orario di servizio. Il progetto si avvarra', inoltre, della collaborazione di associazioni ed enti no profit nazionali e internazionali, sulla base di convenzioni quadro e protocolli d'intesa. "Oggi concretizziamo il principio del 'prendersi cura', uno dei temi centrali del mio programma, e lo facciamo attraverso un'iniziativa di vero e proprio welfare sanitario rivolto a tutta la comunita' universitaria - dice la rettrice Antonella Polimeni - E' un progetto che trova una sua collocazione anche alla luce della pandemia, per fornire risposte utili a tutti gli altri bisogni di salute che in questo periodo sono passati un po' in secondo piano". . fsc/com 08-Ott-21 14:44