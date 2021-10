Accordo Renault-Terrafame per fornitura sostenibile di nichel

ROMA - Il Gruppo Renault ha firmato un contratto di approvvigionamento con la societa' finlandese Terrafame, uno dei principali produttori di metalli per la produzione di batterie per i veicoli elettrici, con il quale si garantisce una significativa fonte di approvvigionamento di solfato di nichel, per una capacita' annua di circa 15 GWh. La collaborazione si prefigge lo scopo di ridurre l'impatto ambientale e sviluppare un sistema di tracciabilita' senza precedenti nella supply chain del nichel per le batterie. Questo accordo, associato alla partnership con Vulcan per assicurare la fornitura di litio a basso contenuto di carbonio e all'alleanza con Veolia & Solvay per riciclare i materiali delle batterie a ciclo chiuso, segna una nuova tappa verso la riduzione dell'impronta ambientale dei veicoli elettrici e persegue l'obiettivo zero emissioni del Gruppo in Europa entro il 2040. Gianluca De Ficchy, direttore Acquisti dell'Alleanza e direttore generale dell'Alliance Purchasing Organization (APO), ha spiegato: "La partnership con Terrafame e' un passo avanti concreto per raggiungere l'obiettivo di ridurre del 30% la carbon footprint dovuta agli acquisti del Gruppo entro il 2030. La decarbonizzazione e la tracciabilita' delle sostanze chimiche per le batterie sono sfide di primaria importanza per la mobilita' elettrica e la transizione energetica. Terrafame offre un netto vantaggio in termini di sviluppo sostenibile e conservazione delle risorse, grazie al suo metodo di produzione assolutamente unico. Il suo ecosistema industriale genera una carbon footprint da solfato di nichel piu' del 60% inferiore rispetto alla media del settore". Il processo di produzione di Terrafame, basato sulla tecnica della biolisciviazione (processo di estrazione dei metalli attraverso l'azione dei batteri), utilizza circa il 90% di energia in meno rispetto alla media dell'industria per la produzione di solfato di nichel. Inoltre, il sistema di produzione integrato di Terrafame comincia e si conclude in un unico sito industriale, dall'estrazione alla produzione di sostanze chimiche per le batterie. La concentrazione in un solo sito, abbinata all'efficienza energetica, consente di ridurre l'impronta ambientale e garantire la totale trasparenza di tutta la catena. Il coinvolgimento su tutta la catena non solo facilita la gestione dei rischi, ma contribuisce anche a conferire maggiore trasparenza ai meccanismi dei prezzi. . ads/com 11-Ott-21 15:19