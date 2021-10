Stellantis, a Torino centro per elettrificazione e piattaforma Maserati

TORINO - Dopo il primo dialogo produttivo del 15 giugno, l'incontro di oggi al Ministero dello Sviluppo Economico ha rappresentato "un altro forte segnale positivo dell'impegno di Stellantis in Italia, con una collaborazione ancora piu' costruttiva che l'Azienda ha da tempo avviato con il governo e con tutte le organizzazioni sindacali con cui si confronta periodicamente". Stellantis, si legge in una nota, "sta lavorando con determinazione e velocita' per anticipare e supportare la transizione energetica di tutti i suoi siti industriali italiani, con l'obiettivo di garantirne la sostenibilita' attraverso il miglioramento delle loro performance e per far giocare al Paese un ruolo strategico tra i principali mercati domestici del Gruppo". L'annuncio prima dell'estate della nuova piattaforma che sara' realizzata a Melfi per la produzione a partire dal 2024 di quattro modelli elettrici multibrand e di una linea di montaggio dedicata per le batterie e' stato solo il primo passo di questa nuova strategia industriale per l'Italia. Oggi l'Azienda ha infatti reso noto nel corso dell'incontro la creazione dello "Stellantis Turin Manufacturing District", che permettera' di adottare un unico moderno processo di produzione per diversi modelli Maserati, in grado di integrare piattaforme, modelli e sistemi di propulsione differenti (dall'endotermico all'elettrico, passando per l'ibrido) con cui promuovere l'evoluzione della linea di vetture del brand nel prossimo futuro assegnando un ruolo chiave all'elettrificazione, all'infotainment e alla guida autonoma. Tra le prime azioni, sara' creata una nuova piattaforma elettrificata dedicata a Maserati che permettera' di realizzare le Nuove Maserati GranTurismo e GranCabrio e, soprattutto, la Nuova Maserati Quattroporte in un periodo compreso tra il 2022 e il 2024. Il progressivo trasferimento a Torino delle persone dal sito di Grugliasco, che rimarra' comunque operativo con varie attivita' di supporto all'attuale produzione di Ghibli e Quattroporte - che si andranno ad aggiungere a Levante - non avra' nessun tipo di impatto sui livelli di occupazione complessivi della zona. Nel corso dell'incontro e' stato inoltre sottolineato che l'attuale ciclo di vita e la generazione futura della Fiat 500 full-electric, con tutta la gamma di motorizzazioni elettriche, faranno sempre capo a Torino ed e' stato ribadito l'impegno a mantenere la presenza e le competenze di produzione e ingegneria nell'area torinese sfruttando anche la proficua collaborazione con il Politecnico. Un'area, quella torinese, in cui sono stati investiti oltre due miliardi di euro negli ultimi tre anni e che, sul fronte della transizione energetica e il centro di competenza per l'elettrificazione, puo' contare, tra le altre cose, sul "Battery Hub", sul piu' grande impianto Vehicle-to-Grid al mondo e sulla Solar Power Production Units con i pannelli solari. L'Azienda ribadisce quindi il grande apprezzamento per la prosecuzione di questo dialogo produttivo e costruttivo, con l'obiettivo di costruire assieme a tutte le parti sociali le condizioni per garantire un futuro luminoso e competitivo per Stellantis e per i suoi dipendenti. . mgg/com 11-Ott-21 20:16