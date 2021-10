Leasys annuncia la propria strategia di elettrificazione

Completamente elettrico, flessibile e rispettoso dell'ambiente. Si presenta cosi' il futuro prossimo della mobilita' targata Leasys, leader del noleggio a lungo termine in Italia e tra i primi in Europa, che punta entro il 2024 a portare a compimento il progetto di "rivoluzione della mobilita' elettrica" inaugurato piu' di un anno fa. La societa', brand Stellantis e controllata di FCA Bank, annuncia la sua strategia di elettrificazione e il piano di sviluppo per i prossimi anni. In particolare, entro il 2024 la flotta short term di Leasys sara' composta al 75% da vetture elettriche e plug-in hybrid, 100% entro il 2027. Nello stesso anno, la societa' arrivera' a contare una flotta complessiva tra long, medium e short term di oltre 500.000 unita'. Entro tre anni da oggi saranno inoltre triplicati i 1000 punti di ricarica elettrica fast charge presenti in Europa, per un totale di oltre 3.000 nei 12 Paesi in cui Leasys e' attiva: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Spagna. Oltre a coinvolgere la flotta e la rete di ricarica di Leasys, la strategia di elettrificazione si concretizzera' anche al livello dei servizi, con l'offerta di formule di mobilita' "da un minuto a una vita intera", pensate per favorire la diffusione delle vetture a zero emissioni senza il vincolo della proprieta'. Gia' oggi si va da CarCloud, l'innovativo abbonamento mensile all'auto attivo in Francia, Italia e Spagna, a Leasys Miles, il noleggio a lungo termine pay per use, ideale per un uso discontinuo dell'auto, e Leasys Unlimited, che racchiude in un'unica formula tutti i servizi necessari per vivere il noleggio senza pensieri, insieme a chilometri illimitati e ricariche presso i Leasys Mobility Store senza limiti. Soluzioni pensate per favorire la conoscenza tra mobilita' elettrica e cliente, abbassandone le barriere all'entrata sia in termini logistici, di flessibilita' ed economici. A questi prodotti, si aggiunge il recente LeasysGO!, il primo servizio di car sharing a zero emissioni che permette di noleggiare una delle Nuove 500 elettriche in modalita' free floating, oggi presente in Italia tra Torino, Milano e Roma, pronto ad arrivare in Francia entro la fine del 2021 e in Spagna l'anno successivo. La "rivoluzione della mobilita'" di Leasys ha toccato in maniera significativa anche il fronte finanziario: nel mese di luglio, la societa' ha collocato un Green Bond da 500 milioni di euro con scadenza luglio 2024 e cedola a tasso fisso a 0,00 per cento. E' la prima volta che il Gruppo FCA Bank e Stellantis effettuano un'operazione cosi' rilevante collocando un Green Bond sui mercati dei capitali. L'operazione e' stata caratterizzata da un portafoglio ordini di altissima qualita', con € 2,3 miliardi raccolti da oltre 129 investitori, a conferma della loro fiducia. Il ricavato del Green Bond sara' utilizzato da Leasys per finanziare la propria flotta di veicoli elettrici e ibridi plug-in e la rete di punti di ricarica elettrica fast-charge. . tvi/com 13-Ott-21 13:14