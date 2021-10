Al via gli ordini della nuova Opel Astra

Presentata in anteprima mondiale a Rüsselsheim qualche settimana fa, la nuova Opel Astra e' ora ordinabile. Con il suo design "bold and pure" (audace e puro) e tecnologie innovative e di vertice, la nuova Opel Astra inaugura una nuova epoca. Il prezzo d'ingresso del modello cinque porte - 24.500 Euro (prezzi chiavi in mano in Italia, IPT esclusa) - e' inoltre inferiore a quello del modello precedente. Numerosi sistemi di assistenza all'avanguardia come l'Allerta incidente con Frenata automatica di emergenza, Rilevamento pedoni, Allerta in caso di superamento involontario dei limiti di carreggiata, Riconoscimento limiti di velocita' o Rilevamento stanchezza guidatore sono presenti di serie su ogni versione. Prestazioni brillanti sono garantite fin dal modello d'ingresso dal turbo benzina tre cilindri 1.2 litri a iniezione diretta (81 kW/110 CV) con cambio manuale a sei rapporti (consumo di carburante nel ciclo misto WLTP1: 5,5-5,4 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 126-123 g/km). Chi preferisce guidarla in modalita' elettrica trovera' l'offerta giusta fin dal lancio di mercato. Per la prima volta, infatti, Astra e' ora disponibile anche in questa versione. I clienti potranno guidare Astra Hybrid Plug-in a partire dall'interessante prezzo di 35.300 Euro. La vettura assicura potenza e massima efficienza: la versione ibrida genera una potenza di sistema di 133 kW/180 CV e una coppia massima di 360 Newton metri (consumo di carburante nel ciclo misto WLTP1: 1,1-1,0 l/100 km, emissioni di CO2 26-22 g/km). In modalita' puramente elettrica, la nuova Opel Astra Hybrid Plug-in puo' percorrere fino a 60 km (WLTP2) a zero emissioni. Dall'inizio del 2023, la gamma delle trazioni sara' completata dalla Astra-e elettrica a batteria. . tvi/com 13-Ott-21 16:18