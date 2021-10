Da Bayer un nuovo integratore per il sistema immunitario

MILANO - Con l'aumentare dell'eta', il sistema immunitario tende a indebolirsi. Che fosse importante avere un sistema immunitario forte era gia' noto prima dell'emergenza Covid 19, ma con la pandemia e' diventato ancora piu' evidente. Gia' nel 2019 comunque, una ricerca Ipsos rivelava come il 48% degli italiani over 50 assumesse alimenti o prodotti per rinforzare le difese immunitarie e oggi, secondo Istat, gli ultracinquantenni sono il 46% della popolazione. Per aiutare proprio le persone in quella fascia d'eta' a supportare il sistema immunitario, Bayer ha appena lanciato un integratore, Supradyn Difese 50+, che ha come componenti un alto dosaggio di vitamina B12, Zinco, Niacina e un probiotico, Bifidobacterium animalis HN019 che contribuisce al benessere della micro-flora intestinale. "Se chiediamo alle persone di definire l'intestino, nessuno ci dira' che e' un organo immunitario, in realta' ci difende dagli agenti pericolosi esterni - ha spiegato all'Italpress il professore Lorenzo Morelli, Microbiologo e professore dell'Universita' Cattolica Milano - contiene infatti la maggior parte delle cellule immunitarie. Come gli altri nostri organi, invecchia. Dai 50 anni in poi diminuiscono le sue capacita' di difenderci, c'e' la cosiddetta immunoscenescenza. Il nostro intestino e' un ecosistema composto da tantissimi componenti, fra questi ci sono i batteri. Contiene piu' cellule batteriche di tutte le cellule del nostro corpo assieme. Questi batteri parlano con il sistema umanitario, danno le istruzioni al sistema immunitario. E' importante quindi fornire dei supporti quando, dai 50 in poi, anche i batteri invecchiano. Va mantenuto un equilibrio, lo si fa con una dieta equilibrata e con un corretto stile di vita, si puo' poi cercare di mantenere l'equilibrio anche fornendo all'intestino dei batteri specifici, i famosi probiotici, per supportare l'azione dei batteri gia' presenti nel nostro intestino". Se i probiotici sono fondamentali per il sistema immunitario, non vanno dimenticate le vitamine. Dopo i 50 infatti, per diversi motivi, come ad esempio cambiamenti nella dieta o la necessita' di assumere regolarmente terapie per qualche malattia cronica, il corpo rischia di averne meno a disposizione: "Dopo i 50 anni d'eta' - ha detto al microfono di Italpress Michela Barichella, medico dietologo e proffessoressa dell'Universita' di Milano - le vitamine sono fondamentali. Abbiamo diverse modifiche nel corpo, soprattutto nella donna, ma anche nell'uomo. Le vitamine che servono dipendono dallo stile di vita, ma ci possiamo concentrare soprattutto sulle vitamine B, idrosolubili, la B12 per esempio ma anche la B3. Aumentando l'eta' abbiamo diete piu' restrittive e tendiamo quindi ad avere disponibilita' minore di vitamine, inoltre diminuisce l'assorbimento delle stesse. Ecco perche' puo' essere utile fornire un supporto con un integratore". "Per migliorare le difese immunitarie - ha detto poi Barichella - si puo' agire sull'alimentazione. Bisognerebbe assumere almeno 5 dosi, durante la giornata, di frutta e verdura. Le proteine sono importanti, meglio se di origine vegetale, come i legumi. Servono poi grassi sani, come quelli dell'olio extra vergine di oliva, un buon apporto di acqua e di fibre. Non devono poi mancare latte e yogurt". . rig/sat/red 14-Ott-21 17:41