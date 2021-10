Jeep Compass 4xe, con Unlimited chilometri e ricariche illimitati

Unlimited e' l'offerta pensata da Leasys per garantire un'esperienza di guida quanto mai completa e senza pensieri perche' racchiude in un un'unica formula tutti i servizi necessari per vivere il noleggio senza le preoccupazioni legate alla gestione dell'auto. Grazie alla partnership con Leasys, a ottobre Jeep Compass 4xe plug-in hybrid e' disponibile con l'offerta Unlimited ad un canone di 319 Euro al mese (per 36 mesi), inclusivo di chilometraggio illimitato, assicurazione RCA, furto/incendio, riparazione danni, assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria, e ricariche illimitate presso tutti i Leasys Mobility Store. A questi si aggiunge il sistema di infomobilita' I-Care, con cui monitorare da remoto lo stato dell'auto e l'app Leasys UMove, che rende a portata di mobile la totalita' dei servizi del mondo Leasys. Una formula cosi' innovativa e ispirata dal concetto di liberta' trova la sua ideale applicazione nei SUV Jeep con tecnologia ibrida plug-in, e nello specifico nel nuovo Compass 4xe. Il SUV prodotto in Italia nello stabilimento di Melfi e' stato il primo lancio Jeep in Europa del Gruppo Stellantis, e ha introdotto contenuti inediti relativamente a stile, tecnologia, sicurezza, sostenibilita' e funzionalita'. Con Unlimited e insieme a Jeep, Leasys compie un ulteriore passo in avanti nel promuovere una mobilita' piu' sostenibile e a basso impatto ambientale, a cui unisce i numerosi vantaggi legati al noleggiare elettrico. Tra questi la Leasys e-mobility card, la carta con la quale ricaricare i veicoli presso le colonnine della rete pubblica di EnelX o, gratuitamente, presso i Leasys Mobility Store, e i cavi necessari per la ricarica domestica e pubblica. Senza contare il servizio di e-Parking, che permette di accedere a un'ampia rete di colonnine di ricarica presso i Leasys Mobility Store, presenti nelle principali citta', stazioni e aeroporti d'Italia e individuabili facilmente grazie all'app UMove. Un connubio perfetto con la tecnologia 4xe, il nuovo 4x4 secondo Jeep, che identifica l'evoluzione del concetto stesso di capability aggiungendo sostenibilita', efficienza e ancora piu' sicurezza e divertimento di guida. Non solo Compass: la tecnologia ibrida plug-in 4xe equipaggia sia i SUV made in Italy Compass e Renegade, sia l'icona Wrangler. 4xe e' il nuovo 4x4 del marchio Jeep: identifica l'evoluzione del concetto stesso di capability aggiungendo sostenibilita', efficienza e ancora piu' sicurezza e divertimento di guida. La tecnologia ibrida plug-in 4xe equipaggia sia i SUV made in Italy Compass e Renegade, sia l'icona Wrangler. . tvi/com 15-Ott-21 15:26