Land Rover Discovery, serie speciale Metropolitan Edition

Land Rover ha introdotto una nuova edizione speciale per Discovery. La Metropolitan Edition e' dotata di una suite di tecnologie per migliorare il comfort e la praticita' del SUV familiare a sette posti di Land Rover. Al vertice della gamma Discovery, la nuova Metropolitan Edition offre una serie di aggiornamenti esterni e una generosa dotazione di serie. E' disponibile con una scelta di propulsori elettrificati, con il potente benzina P360 Ingenium o l'efficiente diesel D300 Ingenium certificato RDE2 e conforme a Euro 6d-Final, entrambi dotati di tecnologia Mild-Hybrid Electric Vehicle (MHEV) a 48 V. La nuova Metropolitan Edition rappresenta il vertice della famiglia Discovery e si basa sulle specifiche R-Dynamic HSE con dettagli Bright Atlas per la griglia e la scritta Discovery. Il tutto e' completato da inserti paraurti inferiori Hakuba Silver, cerchi in lega da 22 pollici Diamond Turned con dettagli Gloss Grey, pinze dei freni Land Rover nere, vetri oscurati e tetto panoramico scorrevole. Le caratteristiche standard all'interno includono un Head-up Display e volante riscaldato, ricarica wireless del telefono, un vano frigorifero anteriore e un climatizzatore quadrizona. L'abitacolo e' impreziosito dai dettagli del rivestimento in Titanium Mesh. Sempre nella gamma, il modello R-Dynamic ora dispone di un tetto a contrasto Gloss Black di serie. Il Discovery rimane il SUV full-size piu' capace e versatile, con la migliore capacita' di traino di 3.500 kg2 e la tecnologia Advanced Tow Assist, che elimina lo stress dalle difficili manovre di retromarcia. La famiglia Discovery e' disponibile anche con l'avanzata Cabin Air Purification di Land Rover con filtrazione dell'aria PM2,51, che monitora la qualita' dell'aria all'interno e filtra i particolati nocivi per un ambiente interno piu' sano. . tvi/com 15-Ott-21 15:49