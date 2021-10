Ancma, Bene operazione GdF su commercio illecito moto da cross

Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) plaude all'operazione svolta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco che, dopo una prolungata attivita' investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Como, ha portato oggi all'arresto di due cittadini italiani per una frode fiscale legata al commercio di moto da cross. L'indagine e' scaturita da una denuncia fatta proprio da alcuni costruttori associati ad ANCMA e in seguito l'associazione aveva lanciato anche una campagna di comunicazione insieme agli stessi protagonisti dell'industria di riferimento (GASGAS, Honda RedMoto, Husqvarna Motorcycles, KTM e Yamaha) per informare gli appassionati sui rischi e le conseguenze giudiziarie derivanti dall'acquisto di motociclette nell'ambito di sistemi opachi e criminosi. L'iniziativa di ANCMA nasceva per accendere un riflettore sul meccanismo fraudolento che appariva evidente celarsi dietro alle offerte di facile risparmio proposte da alcuni venditori e, soprattutto, per tutelare la rete di vendita ufficiale dalla concorrenza sleale operata da essi. Da quanto emerge infatti dalle indagini, come riporta anche la testata varesenews.it, uno degli indagati, vantando la disponibilita' di un'ampia rete societaria, a lui riconducibile, ma di fatto intestata a soggetti prestanome, ha importato dall'estero, tra il 2015 ed il 2020, migliaia di motoveicoli per poi commercializzarli, sul territorio nazionale, in totale evasione delle imposte dovute, secondo gli elementi raccolti dai finanzieri. Un giro d'affari che sarebbe stimato in oltre 15 milioni di euro. Secondo ANCMA, l'impalcatura illecita fatta di artificiose triangolazioni per evadere l'IVA sulla quale si reggerebbe questo fenomeno potrebbe interessare almeno il 20% del mercato di riferimento, che in Italia vale complessivamente piu' di 30 milioni di euro. Contro la tentazione di un facile risparmio l'invito dei costruttori e dei distributori e' quindi quello di rivolgersi sempre alla rete dei concessionari ufficiali presenti sul territorio, dove si trovano serieta', trasparenza e professionalita'. . tvi/com 15-Ott-21 17:46