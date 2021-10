Covid, 2.732 nuovi casi e 42 decessi in 24 ore

ROMA - Crescono ancora i casi di Covid-19 nel Paese. Secondo il bollettino del ministero della Salute, il numero dei nuovi positivi e' di 2.732, in aumento di 64 rispetto alle 24 ore precedenti con un numero record di tamponi processati, 506.043, facendo crollare il tasso di positivita' allo 0,53%. In lieve aumento il numero dei decessi, 42 (+2), i guariti sono 3.553 con gli attuali positivi che calano di 846 registrando un numero totale di 78.522. Anche oggi si conferma l'allentamento della pressione sugli ospedali: nelle aree mediche i pazienti ospitati sono 2.445 (-34), 357 (-2) e' il numero dei ricoverati in terapia intensiva con 20 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 75.720 persone. Sul fronte delle regioni il Lazio e' la prima regione per nuovi contagi (348), segue Veneto (342) e Lombardia (288). . tai/sat/red 15-Ott-21 18:21