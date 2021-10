Unrae "Supportare domanda vetture a bassa emissione"

ROMA - "Il mercato italiano, ancora su livelli di oltre il 20% inferiori rispetto al pre-Covid, rimane purtroppo attestato alla quarta posizione in Europa, dopo aver occupato per anni la seconda e poi la terza. La penetrazione dell'auto ricaricabile cresce anche in Italia, ma lo fa su volumi in caduta libera, e il gap verso gli altri principali mercati resta molto ampio anche in termini percentuali. Le previsioni di mercato totale per il 2021 si aggirano intorno al milione e mezzo di immatricolazioni, e quelle per il 2022 non lo superano di molto". Cosi' Andrea Cardinali, direttore generale dell'Unrae, commentando i dati sulle immatricolazioni in Europa. "In questa situazione, il supporto alla domanda di vetture a basse, bassissime e zero emissioni rimane indispensabile per portare avanti la transizione ecologica gia' avviata", aggiunge. "Prendiamo atto in queste ore dell'ulteriore rifinanziamento degli incentivi per autovetture nuove e usate e per veicoli commerciali, inserito nel Dl fiscale che, pero', visti gli stanziamenti, non arrivera' a fine anno e, quindi, ancora una volta si dimostrera' insufficiente. Auspichiamo, invece, che la prossima Legge di Bilancio possa costituire l'occasione per prevedere fondi strutturali triennali, evitando i continui 'stop & go'. Una misura cosi' formulata - osserva - fornirebbe a operatori, consumatori e aziende clienti (in qualunque settore) regole chiare, certe e stabili per poter pianificare le loro scelte. Inoltre, un solido piano di sostegno consentirebbe di raggiungere gli ambiziosissimi obiettivi europei di decarbonizzazione, e di disinnescare quella bomba ecologica che e' il nostro parco circolante. Questo vale non solo per gli incentivi ma anche per le infrastrutture di ricarica pubbliche, fortemente arretrate rispetto ai partner europei: serve un chiaro programma per lo sviluppo di una rete di potenza adeguata, capillare in area urbana ed extraurbana, omogenea sul territorio, con colonnine HPC in sede autostradale", conclude Cardinali. . ads/com 15-Ott-21 17:53